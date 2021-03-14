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    • 14.03.2021 23:06
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    'un yıldızı , karşısında hat-trick yaptı!

    İtalya Birinci Futbol Ligi 'nın 27. haftasında , deplasmanda 'yi 3-1 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekipte li yıldız 32 dakikada hat-trick yaptı!

    AA
    32 dakikada hat-trick

    İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'nın 27. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'yi 3-1 yendi.

    RONALDO 32 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI
    Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

    Maçın 25. dakikasında Ronaldo, bu kez penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 0-2.

    Müsabakanın 32. dakikasında Juventus'ta Ronaldo, bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

    İlk yarı, bu gollerle konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    Ev sahibi Cagliari, 61. dakikada Giovanni Simeone ile farkı 2'ye indirdi: 1-3.

    Maçta başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    JUVENTUS LİDERİN 10 PUAN GERİSİNDE
    Bu galibiyetle puanını 55'e çıkartan bir maçı eksik Juventus, lider Inter'in 10 puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

        Cagliari ise ligdeki 15. yenilgisini yaşarken, 22 puanla 17. sırada yer buldu.

        Bugünkü maçta yaptığı hat-trickle Cristiano Ronaldo, Serie A'da bu sezon forma giydiği 23 maçta 23 gole ulaştı, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.

        Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

        Ligde 27. hafta, bu akşam oynanacak Milan-Napoli müsabakasıyla tamamlanacak.
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        Haberler Spor Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Cagliari karşısında hat-trick yaptı!