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    • 13.03.2021 11:57
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    SON DAKİKA: Kayserispor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu!

    Son dakika aberi! 'in 30. haftasında Galatasaray'ın, Kayserispor'a konuk olacağı mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) belli oldu. TFF'nin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre karşılaşmanın VAR koltuğunda olacak.

    Kayserispor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu!

    Hes Kablo Kayserispor'un bu akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.


    'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor, bu akşam sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İbrahim Bozbey yapacak.

    Maçın 4.Hakemi Burak Şeker. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler'e, AVAR olarak Erdinç Sezertam eşlik edecek.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Kayserispor-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu!