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Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanındaki muhtemel 11'i | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor beraberliğinin ardından Türk Telekom Stadı'nın bozuk zeminini eleştirirken kulüp yöneticilerine yönelik sözleri üzerine sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın şokunu yaşayan Galatasaray'da gözler teknik direktör Fatih Terim'de olacak. Terim, bu kritik maç öncesi sahaya süreceği isimleri belirledi. İşte Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i...

DHA
13.03.2021 11:29 - Son Güncelleme: 13.03.2021 11:39
Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanındaki muhtemel 11'i | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor karşısında 5 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanındaki muhtemel 11'i | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanındaki muhtemel 11'i | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanındaki muhtemel 11'i | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH TERİM KONUŞACAK
Sivasspor beraberliğinin ardından Türk Telekom Stadı'nın bozuk zeminini eleştirirken kulüp yöneticilerine yönelik sözleri üzerine sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın şokunu yaşayan Galatasaray'da gözler teknik direktör Fatih Terim'de olacak.

Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanındaki muhtemel 11'i | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yönetimin, Faslı futbolcuyu göndermesine onay vermeyen tecrübeli hoca, yaşananlarla ilgili ilk kez konuşacak.