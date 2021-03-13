Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanındaki muhtemel 11'i | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor beraberliğinin ardından Türk Telekom Stadı'nın bozuk zeminini eleştirirken kulüp yöneticilerine yönelik sözleri üzerine sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın şokunu yaşayan Galatasaray'da gözler teknik direktör Fatih Terim'de olacak. Terim, bu kritik maç öncesi sahaya süreceği isimleri belirledi. İşte Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i...
13.03.2021 11:29
- Son Güncelleme: 13.03.2021 11:39