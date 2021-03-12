Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakehir'i 3-2 mağlup etti.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 3-2'lik Medipol Başakşehir galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"TEKNİK EKİP VE TAKIMI KUTLUYORUM"
Zor bir deplasmanda 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Kocadağ, "Zor bir deplasmandı. Başakşehir, geçen senin şampiyon takımı. Bu sene sıralamada olduğu yere bakmamak lazım. Kaliteli oyuncuları olan iyi bir takım. Başakşehir deplasmanı da bizim son senelerde puan kayıpları yaşadığımız deplasman. Bugün burada ilk yarı özellikle iyi oynadık. Başakşehir'i yenmek önemli. Teknik ekip ve takımı kutluyorum" dedi.
"UZUN YILLAR DEVAM EDECEĞİZ"
Sergen Yalçın'ın sözleşmesi konusunda çıkan spekülasyonlara cevap veren Kocadağ, "Hocamız maalesef bu maç cezalıydı. Murat hocamızı tebrik ediyorum. Gayet iyi bir performans gösterdi. Hocamız gayet mutlu. O da şampiyonluğa odaklanmış durumda. Kenetlenmiş durumdayız. Hocamız hakkında da spekülasyonlar çıkıyor. Sözleşme konuşuluyor, gereksiz konuşmalar yapılıyor. Hocamızla alakalı bir problemimiz yok. O bizden biz de ondan memnunuz. Beşiktaş taraftarı, camiası endişe duymasın. Hocamızla inşallah uzun yıllar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.