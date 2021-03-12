"İNŞALLAH BU YOLUN SONU ŞAMPİYONLUĞA GİDECEK"

Türkiye Kupası ve şampiyonluk hakkında da değerlendirme yapan Kocadağ, "Kupa da bizim için önemli. Lig başında iki hedef var; kupa ve lig. İkisinde de yarıştayız. Kupada da finale kalmak istiyoruz. Ardından Fenerbahçe derbisi var. Ligin sürecinde her maç 3 puan. Biz maç ayrımı yapmıyoruz. Derbi de tabi ki değerli. Oradan alacağımız 3 puan da çok değerli. Ligde de inşallah bu yolun sonu şampiyonluğa gidecek. Bizim ne kadar şansımız varsa rakiplerimiz de arkadan geliyor. Biz puan kaybetmeden devam etmek istiyoruz. Matematik hesapları yapılıyor ama henüz çok erken. Bir adım önde gibi olabiliriz ama kovalayan rakiplerimiz var. 3 büyük kulüp şampiyonluk kovalıyor" dedi.





"KADROMUZUN KALİTESİ DÜŞÜK DEĞİL"

Kocadağ, 'Beşiktaş'ın kadrosu kısıtlı' yorumlarını algı olarak değerlendirirken, "Ben bu yorumlara katılmıyorum. Yedek kulübemizde de çok önemli isimler var. Sene başından beri oluşturulmuş bir algı bu. Biz takımımız iyi olduğunu söylediğimizde transferlerimiz eleştirildi. Ben kadromuzun kalitesinin düşük olduğunu düşünmüyorum" açıklamasını yaptı. Kocadağ son olarak Rosier'in adını bir Süper Lig ekibiyle anılması iddialarına ise "O bana gülünç geldi" ifadelerini kullandı.