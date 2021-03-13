İLK YARIDAN DAKİKALAR
8. dakikada Campi'nin uzun pasında topla buluşan Ndao, ceza alanı içinde kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
22. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını Hakan Arslan kafa ile arkaya aşırdı. Erdoğan Yeşilyurt'un zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.
28. dakikada Sobiech'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ndao'nun sert şutunda, kaleci Alil Şaşal Vural topu kale direğinin yanından kornere çeldi.