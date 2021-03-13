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    • 13.03.2021 15:32
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    Sivas tek attı 3 aldı! 1-0 (MAÇ ÖZETİ)

    Son dakika haberi! 'in 30. haftasında , 'ü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca Sivasspor mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

    DHA
    Sivas tek attı 3 aldı

    Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü ilk yarıda Hakan Arslan'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.



    Kırmızı-Beyazlılar puanını 37'ye çıkarırken, Fatih Karagümrük 41 puanda kaldı.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    8. dakikada Campi'nin uzun pasında topla buluşan Ndao, ceza alanı içinde kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

    22. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını Hakan Arslan kafa ile arkaya aşırdı. Erdoğan Yeşilyurt'un zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

    28. dakikada Sobiech'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ndao'nun sert şutunda, kaleci Alil Şaşal Vural topu kale direğinin yanından kornere çeldi.

        33. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan yaptığı ortada boş pozisyondaki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.

        42. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından sert vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kontrol etti.

        45. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin ortasında Campi'nin uzaklaştıramadığı top, Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Hakan Arslan'ın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

        Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        47'nci dakikada sağ çaprazda topla buluşan Boyd'un şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

        72'nci dakikada soldan Bertolacci'nin pasında ceza alanında buluşan Salibur'un sol ayağı ile şutunda top üstten auta gitti.

        79'uncu dakikada Uğur'un uzun pasında sağdan Boyd hareketlendi. Boyd'un ara pasında Kone topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

        85'inci dakikada Roco'nun kafayla indirdiği topa Borini'nin ceza alanında sol ayağı ile vuruşunda top yandan auta gitti.

        90+2'nci dakikada sol çaprazdan Lens düzeltip sert vurdu, kaleci Ali Şaşal çeldiği topu, ikinci pozisyonda kornere gönderdi.

        Karşılaşma 1-0 sona erdi.

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