



Sarı-Kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 2 yıllık teklif yaptı. Cimbom, ilk yıl için 1 milyon 250 bin Euro net, 500 bin euro başarı bonusu teklif etti. Galatasaray, Hollandalı yıldız için ikinci yıl ise 1.5 milyon Euro net ve başarı bonusu önerdi.