Cimbom'da transfer harekatı daha sezon bitmeden başladı. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer harekatına start verdi. Listenin ilk başındaki isimlerden biri İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen sol bek oyuncusu Patrick Van Aanholt…
Sarı-Kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 2 yıllık teklif yaptı. Cimbom, ilk yıl için 1 milyon 250 bin Euro net, 500 bin euro başarı bonusu teklif etti. Galatasaray, Hollandalı yıldız için ikinci yıl ise 1.5 milyon Euro net ve başarı bonusu önerdi.
Sarı-Kırmızılı kulübün teklifini değerlendirmeye alan Crystal Palace'ın vereceği cevap bekleniyor. PSV Eindhoven altyapısından yetişen 30 yaşındaki Van Aanholt, Chelsea, Newcastle ve Leicester gibi takımlarda da forma giydi.