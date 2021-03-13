Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    'ın anholt için yaptığı teklif ortaya çıktı

    , ekibi ’ın Hollandalı sol bek oyuncusu anholt için iki yıllık 2.75 milyon Euro garanti para teklif etti.

    İşte Van Aanholt teklifi

    Cimbom'da transfer harekatı daha sezon bitmeden başladı. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer harekatına start verdi. Listenin ilk başındaki isimlerden biri İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen sol bek oyuncusu Patrick Van Aanholt…



    Sarı-Kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 2 yıllık teklif yaptı. Cimbom, ilk yıl için 1 milyon 250 bin Euro net, 500 bin euro başarı bonusu teklif etti. Galatasaray, Hollandalı yıldız için ikinci yıl ise 1.5 milyon Euro net ve başarı bonusu önerdi.



    Sarı-Kırmızılı kulübün teklifini değerlendirmeye alan Crystal Palace'ın vereceği cevap bekleniyor. PSV Eindhoven altyapısından yetişen 30 yaşındaki Van Aanholt, Chelsea, Newcastle ve Leicester gibi takımlarda da forma giydi.

        Haberler Spor Galatasaray'ın Patrick Van Aanholt için yaptığı teklif ortaya çıktı