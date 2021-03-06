Ara transfer döneminde 5 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray sezon sonu için de çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılı kulüpte öncelik sol bek mevkine verildi. Sürekli sakatlık sorunları yaşayan Saracchi ile yolları arayacak olan Galatasaray, Patrick van Aanholt'u gözüne kestirdi.
HAZİRANDA SERBEST KALIYOR
Teknik Direktör Terim'in listenin ilk sırasına yazdığı Hollandalı Patrick van Aanholt için resmi girişimler başlatıldı. Crsytal Palace'da oynayan Aanholt'in sözleşmesi haziranda sona eriyor.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
30 yaşındaki Hollandalı sol bek için bonservis ücreti ödenmeyecek. Gelen bilgilere göre Patrick van Aanholt'a teklif edilen rakam yıllık 1 milyon 750 bin Euro. Görüşmeler devam ediyor.