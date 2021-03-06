Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    Aranan kan ’de bulundu: 'da sol beke

    Ara transfer döneminde 5 futbolcuyu kadrosuna katan sezon sonu için de çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılı kulüpte öncelik sol bek mevkine verildi. Sürekli sakatlık sorunları yaşayan Saracchi ile yolları arayacak olan Galatasaray, ’u gözüne kestirdi.

    Sol beke Van Aanholt
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Ara transfer döneminde 5 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray sezon sonu için de çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılı kulüpte öncelik sol bek mevkine verildi. Sürekli sakatlık sorunları yaşayan Saracchi ile yolları arayacak olan Galatasaray, Patrick van Aanholt'u gözüne kestirdi.

    HAZİRANDA SERBEST KALIYOR
    Teknik Direktör Terim'in listenin ilk sırasına yazdığı Hollandalı Patrick van Aanholt için resmi girişimler başlatıldı. Crsytal Palace'da oynayan Aanholt'in sözleşmesi haziranda sona eriyor.

    RESMİ TEKLİF YAPILDI
    30 yaşındaki Hollandalı sol bek için bonservis ücreti ödenmeyecek. Gelen bilgilere göre Patrick van Aanholt'a teklif edilen rakam yıllık 1 milyon 750 bin Euro. Görüşmeler devam ediyor.

        12 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
        30 yaşındaki sol bek 12 kez Hollanda Milli Takım forması giydi. Aanholt daha önce Chelsea, Newcastle ve Leicester'da oynamıştı.

        DEĞERİ 8 MİLYON EURO
        G.Saray'ın bedelsiz transfer etmek istediği Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Aranan kan Premier Lig’de bulundu: Galatasaray'da sol beke Van Aanholt
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ