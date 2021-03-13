Beşiktaş'ın kritik Başakşehir galibiyeti sonrası yıldız isme şok sözler: Yaptığı hata yakışmadı
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 63'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Başakşehir deplasmanından 3 puanla dönerek üst üste 6. maçını kazanan siyah-beyazlılar aynı zamanda Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez peş peşe 6 maçtan galibiyetle ayrılmış oldu. Usta spor yazarları mücadeleyi değerlendirirken Beşiktaş defansına sert eleştirilerde bulundular.
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 63'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takım, 42. dakikada Cyle Larin'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Ev sahibi ekip, 52. dakikada Deniz Türüç'ün kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Beşiktaş, 68. dakikada Welinton'un kafa golüyle tekrar öne geçti. Turuncu-lacivertliler, 76. dakikada Demba Ba'nın golüyle beraberliği sağlasa da Beşiktaş, 84. dakikada Josef de Souza'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Usta spor yazarları mücadeleyi değerlendirirken Beşiktaş defansına sert eleştirilerde bulundular.
SİNAN VARDAR - HAK EDEN KAZANDI
Beşiktaş dün rakibinin özelliklerine göre değil, kendi şablonuna göre oynadı. Çok da iyi oynadı. Siyah-beyazlılar özellikle orta sahayı geçtikten sonra top her Ghezzal veya Ljajic'le buluştuğunda Başakşehirli oyuncular neredeyse kale çizgisine kadar dizilecekti.
Aykut Hoca kusura bakma ama son şampiyon olmuş takım, hem de kadrosu bu kadar iyi bir ekip bu kadar yaslanmaz, yaslanmamalı. Kocaman bir yanlıştı bu... Takım madem düşmemeye oynuyor, çoğu zaman 1 puan da yetmez. Unutmadan Aykut hocam, takımda Ravil gibi geleceğin yıldızı varken her haliyle sırıtan Ponck da forma giymez. Biraz cesaret lütfen...
Beşiktaş dün çok önemli bir galibiyet alırken rakibine karşı da şanssızlığını kırmış oldu. Rosier, Welinton, Josef, sağdan, soldan ve merkezden ataklarla rakibi bunalttı. Özellikle Welinton dün sahanın en iyilerinden biriydi. Bu sezonun en iyi transferi kim derseniz ben ilk sıraya Josef de Sousa'yı koyabilirim. Atiba yine cesur yürek gibi mücadele ederken takım arkadaşlarını ateşleyen isimdi.
Beşiktaş çok önemli 3 puan daha hanesine yazarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puana imza attı. Hem de sonuna kadar hak ederek kazandı. Maçın sonunda tribüne dönerek cezalı teknik direktör Sergen Yalçın'ı selamlayan antrenör Mirat Şahin ve futbolculara Sergen Hoca'nın alkışlarıyla yanıt vermesi çok güzel bir görüntüydü.