Beşiktaş'ın kritik Başakşehir galibiyeti sonrası yıldız isme şok sözler: Yaptığı hata yakışmadı

Usta spor yazarları mücadeleyi değerlendirirken Beşiktaş defansına sert eleştirilerde bulundular.



SİNAN VARDAR - HAK EDEN KAZANDI

Beşiktaş dün rakibinin özelliklerine göre değil, kendi şablonuna göre oynadı. Çok da iyi oynadı. Siyah-beyazlılar özellikle orta sahayı geçtikten sonra top her Ghezzal veya Ljajic'le buluştuğunda Başakşehirli oyuncular neredeyse kale çizgisine kadar dizilecekti.



Aykut Hoca kusura bakma ama son şampiyon olmuş takım, hem de kadrosu bu kadar iyi bir ekip bu kadar yaslanmaz, yaslanmamalı. Kocaman bir yanlıştı bu... Takım madem düşmemeye oynuyor, çoğu zaman 1 puan da yetmez. Unutmadan Aykut hocam, takımda Ravil gibi geleceğin yıldızı varken her haliyle sırıtan Ponck da forma giymez. Biraz cesaret lütfen...