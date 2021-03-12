Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinin kamp kadrosunu resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Ryan Donk ile Oğulcan Çağlayan ve Halil Halil Dervişoğlu, 21 kişilik kafilede yer almadı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, bugün saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Kayseri'ye giderek yarınki müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Hes Kablo Kayserispor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Peter Etebo, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.