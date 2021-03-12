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    • 12.03.2021 15:07
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    'ın Kayseri maçı kadrosu belli oldu! Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu...

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , ligin 30'uncu haftasında Kayseri'un konuğu olacak. Karşılaşma öncesi şehre giden sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu belli oldu.

    G.Saray'da flaş karar! Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu...

    Toto Süper Lig ekiplerinden , Hes Kablo Kayserispor mücadelesinin kamp kadrosunu resmen açıkladı.

    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Ryan Donk ile Oğulcan Çağlayan ve Halil Halil Dervişoğlu, 21 kişilik kafilede yer almadı.

    İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama
    Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

    Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.

    Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

    Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Galatasaray Futbol Takımı, bugün saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Kayseri'ye giderek yarınki müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

    Galatasaray'ın Hes Kablo Kayserispor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

    Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Peter Etebo, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.

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    Haberler Spor Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu! Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu...