2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen ve daha sonra eski kulübü Olympiakos'a dönen Kostas Sloukas, kulübün resmi internet sitesine bir röportaj verdi.
2019 yılında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli oyuncuların açtığı '81. yılında Atamızı özlem ve saygı ile anıyoruz' yazılı pankartı tutmadığı için eleştirilen Yunan oyuncu, yıllar sonra bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.
O dönem, "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." diyen Sloukas, çark etti.
İşte Sloukas'ın sözleri:
"YUNAN BAYRAĞINI TAŞIMADIĞIM İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİM"
"Fenerbahçe'de taraftarlar bana saygı duyardı. Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonu olduktan sonra diğer arkadaşlarım kendi ülkelerinin bayraklarını taşırken ben Yunanistan bayrağını taşımadım diye Yunanistan'da bu bir problem oldu. 25 bin Türk'ün önünde Yunanistan bayrağıyla kutlama yapamazdım. Bu tamamen saygısızlık olurdu."
"TARAFTARLAR TRİBÜNDE YUNAN BAYRAĞI AÇINCA AĞLADIM"
"Bu olay Yunanistan'da problem olduğunda, Fenerbahçeli taraftarlar ilk lig maçımızda Yunan bayrakları açtılar. Onlar, beni Yunanistan'da eleştirenlerden daha fazla anlıyordu. Bu benim hayatımdaki en büyük zaferimdir. Bana yaptıkları bu jesti görünce soyunma odasına gittim ve ağladım. Türkler, benim mücadelemi bazı Yunanlar'dan daha iyi anlıyordu."
"HERKESTEN DAHA YUNAN'IM"
"Bu olayla ilgili beni eleştiren herkesten daha fazla Yunan'ım. Ben 10 yaşından beri bu ülkenin bayrağı için oynuyorum. Merdivenleri tek tek çıktım. Yunanistan için mücadele ettim. Bir ayağım sakatken mücadeleden vazgeçmedim."