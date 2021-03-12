

"SİZE GERÇEĞİ ANLATAYIM, BİLEREK TUTMADIM"

"Size gerçeği anlatayım. O pankart aniden önümdeydi. Sahanın ortasına geldik ve 'Fenerbahçe' diye bağırdık. Isınmaya başladık. Bize bir pankart olduğunu ve önünde durmamız gerektiği söyledi. Biz de pankartın önüne gittik. O an pankartın neyle ilgili olduğunu söyledim. Bana içeriğini söylediler. Kendimi korumasız hissettim. O an doğru olanın arkadaşlarımla yan yana durmak ancak pankartı tutmamak olduğunu hissettim. Türkiye'nin kendi tarihi var, buna saygı duyuyorum. Öte yandan, Yunanistan'ın da kendi tarihi var ve Türkiye ile arasındaki çatışmalar var. Ben bir Yunanım ve benim de kendi tarihim var. O dönem zorlu aylar geçirdim. Takım arkadaşlarım bana yüzde 100 destek oldu. Şikayet etmedim. Fenerbahçe iyi günlerde de kötü günlerde de bana çok destek oldu. Hep yanımda durdular."



"TÜRKİYE'DE HAYATIM ÇOK GÜZELDİ"

"Türkiye'deki hayatım çok güzeldi. Bana saygı duydular, beni sevdiler. Kimseden bir şikayetim yok. Kimse bana kötü bir şey söylemedi. Diğer yandan, insan doğası gereği bazı şeyleri provoke etmenin gereği yok dedim. İnsanlar yaptıklarımı sevmese de saygı duymalılar. Ben takımım için oynuyorum. Kazandım, kaybettim ama doğru olanı yaptım. Bazen yanlış seçimler de yaptım ama hep yüzde 100'ümü vermeye çalıştım. Bu nedenle bana kimse bir şey söyleyemez."



NE OLMUŞTU?

Basketbol Süper Ligi'nde 10 Kasım 2019'da derbi heyecanı yaşandı. "81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankart ile sahaya çıkan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ı çıktı 84-80 mağlup etmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Atatürk'ü anmak için yapılan pankarta Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ın dokunmaması ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videonun altına yorum yapan basketbolseverler, "Sloukas neden tutmuyor?" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.