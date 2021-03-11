Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'e sürpriz talip! Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Dün deprem etkisi yaratan bir kararla Belhanda'nın sözleşmesini fesheden sarı kırmızılı yönetim bu kararı KAP'a bildirmişti.