Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'e sürpriz talip! Resmen açıklandı
Devre arasında uzun uğraşlar sonucu Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed kısa süredeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın köklü ekipleri Mostafa'yı yakın takibe alırken, yıldız işim için ilk resmi açıklama da geldi.
11.03.2021 10:56
- Son Güncelleme: 11.03.2021 10:56
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Dün deprem etkisi yaratan bir kararla Belhanda'nın sözleşmesini fesheden sarı kırmızılı yönetim bu kararı KAP'a bildirmişti.
LİGE MÜTHİŞ BAŞLADI
Ara transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin Fenerbahçe'nin elinden aldığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed lige müthiş bir başlangıç yapmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
AVRUPA PEŞİNDE
Skorer'de yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı formayla müthiş bir form tutturan ve gollerini birbiri ardına sıralayan Mısırlı santrforun ününün Avrupa'ya yavaş yavaş yayılmakta olduğuna yönelik önemli bir işaretle daha karşılaşıldı.
YUNAN DEVİ DEVREDE
İngiltere'den Crystal Palace'ın kendisini izlediğine yönelik haberlerin ardından şimdi de Yunanistan'ın dev ekibi Olympiakos'un, Mostafa Mohamed'e kayıtsız kalmadığı ortaya çıktı.
KAREMBEU RESMEN AÇIKLADI
Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu, bir Mısır televizyonunda yayınlanan programdaki konuşmasıyla, Galatasaray'ın yıldız golcüsü ile ilgili beklenmedik bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine çekti.