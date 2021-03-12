İşte Fatih Terim'in transfer planı! Galatasaray'da Belhanda'nın alternatifi bulundu

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması çalışmaları da hız kazandı. Sezon sonu FFP engeli bitecek olan sarı-kırmızılı ekip, şampiyon olması durumunda doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılarak büyük bir gelir elde edecek. Yüksek maliyetli ve yaşı ilerlemiş isimlerle yollarını ayırarak daha genç ve başarıya aç bir kadro kurmayı planlayan Fatih Terim'in raporunu hazırladığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın transfer operasyonu...

12.03.2021 11:41 - Son Güncelleme: 12.03.2021 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





