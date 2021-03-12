Bugünkü
Takvim

İşte Fatih Terim'in transfer planı! Galatasaray'da Belhanda'nın alternatifi bulundu

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması çalışmaları da hız kazandı. Sezon sonu FFP engeli bitecek olan sarı-kırmızılı ekip, şampiyon olması durumunda doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılarak büyük bir gelir elde edecek. Yüksek maliyetli ve yaşı ilerlemiş isimlerle yollarını ayırarak daha genç ve başarıya aç bir kadro kurmayı planlayan Fatih Terim'in raporunu hazırladığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın transfer operasyonu...

12.03.2021 11:41 - Son Güncelleme: 12.03.2021 11:41
İşte Fatih Terim'in transfer planı! Galatasaray'da Belhanda'nın alternatifi bulundu

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Sivasspor maçında 2-2 berabere kalan ve zirveyi kaybederek Fenerbahçe ile puanlarını eşitleyen Galatasaray'da bir taraftan kaos yaşanırken, diğer tarafta transfer çalışmaları için rapor çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fatih Terim'in transfer planı! Galatasaray'da Belhanda'nın alternatifi bulundu

Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan Younes Belhanda'nın fişini çekti. Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

İşte Fatih Terim'in transfer planı! Galatasaray'da Belhanda'nın alternatifi bulundu

"TEK TARAFLI VE HAKLI FESİH"

Galatasaray, yıldız futbolcusu Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti. Kulüp, Belhanda'nın ayrılığını, "Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İşte Fatih Terim'in transfer planı! Galatasaray'da Belhanda'nın alternatifi bulundu

Galatasaray, Younes Belhanda'nın röportajının noter onaylı tercümesini de paylaştı.

İşte Fatih Terim'in transfer planı! Galatasaray'da Belhanda'nın alternatifi bulundu

Younes Belhanda bu sezon en skorer dönemini yaşıyordu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız isim ile yeni kontrat üzerinde de anlaşma sağlanamamıştı.