İşte Fatih Terim'in transfer planı! Galatasaray'da Belhanda'nın alternatifi bulundu
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlaması çalışmaları da hız kazandı. Sezon sonu FFP engeli bitecek olan sarı-kırmızılı ekip, şampiyon olması durumunda doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılarak büyük bir gelir elde edecek. Yüksek maliyetli ve yaşı ilerlemiş isimlerle yollarını ayırarak daha genç ve başarıya aç bir kadro kurmayı planlayan Fatih Terim'in raporunu hazırladığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın transfer operasyonu...
"TEK TARAFLI VE HAKLI FESİH"
Galatasaray, yıldız futbolcusu Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti. Kulüp, Belhanda'nın ayrılığını, "Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.