Galatasaray'dan Belhanda'ya 335 bin euroluk fatura

Galatasaray ile Belhanda'nın yollarının ayrılması, hâlâ gündemdeki 1 numaralı konu. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'in bu ayrılığa onay vermemesine rağmen Başkan Mustafa Cengiz tarafından alınan karar çok tartışıldı. Tek taraflı feshin, kulübü zor duruma düşürebileceği konuşulurken, Galatasaray'ın oyuncuya 335 bin Euro'luk bir de disiplin cezası kestiği ortaya çıktı. Yönetimin, yıllık 3 milyon 350 bin Euro'ya oynayan Belhanda'nın kalan 3 aylık alacaklarını ödemeyi taahhüt ettiği, ancak bu 335 bin Euro'nun kesileceği öğrenildi. Bu haber, idmanda aldığı ayrılık haberinin ardından Faslı futbolcuyu rahatsız eden ikinci gelişme oldu. Menaceri D'Avila ile görüştükten sonra, tecrübeli futbolcunun cezaya itiraz edebileceği bildirildi.