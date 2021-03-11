Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o kesti! Fatih Terim'i bile dinlemedi...

TERİM'E RAĞMEN BİLETİNİ KESTİ!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Belhanda ile yolları ayırmaya karar veren Başkan Mustafa Cengiz, durumu bir de Fatih Terim ile değerlendirmek istedi. Terim'in "Ligin bitimine iki ay var. İşimize yarar" sözleri de Başkan'ı kararından döndürmedi ve Faslı oyuncunun bileti kesildi.