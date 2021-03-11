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Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o kesti! Fatih Terim'i bile dinlemedi...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da dün Belhanda depremi yaşandı. 3,5 senedir sarı-kırmızılı formayı terleten Faslı ismin sözleşmesi, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle feshedildi. Belhanda ile ilgili kararın arkasındaki isim ise belli oldu. Fatih Terim'in "işimize yarar" sözlerine rağmen yıldız ismin biletinin kesildiği ortaya çıktı.

11.03.2021 11:24 - Son Güncelleme: 11.03.2021 11:25
Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o kesti! Fatih Terim'i bile dinlemedi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, yönetimi hedef alan sözleri nedeniyle Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o kesti! Fatih Terim'i bile dinlemedi...

Faslı futbolcu, Sivasspor maçının ardından Türk Telekom Stadı'nın zeminine tepki gösterip, "Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" ifadesini kullanmıştı.

Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o kesti! Fatih Terim'i bile dinlemedi...

Ancak; kulüp tercümanı bu cümleleri çevirmemiş, "Bizim gibi pas oyunu oynayan bir takım için böyle saha şartlarında dönüş yapmak zor" sözlerini ön plana çıkarmıştı.

Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o kesti! Fatih Terim'i bile dinlemedi...

Saha zemininin bozukluğundan Teknik Direktör Fatih Terim ve Ryan Babel de şikâyetçi olmuş ancak bu isimler yönetime göndermede bulunmamıştı.

Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o kesti! Fatih Terim'i bile dinlemedi...

BAŞKAN CENGİZ CEVAP VERMİŞTİ
Belhanda'nın sözlerini yeminli tercüman vasıtasıyla da çevirttiren Başkan Mustafa Cengiz kendilerini hedef alan cümlelere önceki gün yapılan sponsorluk anlaşmasında cevap vermiş, "Bu zeminde galip geldiğimiz maç oldu. Demek ki tek parametre zemin değil. Başka şeyler de var" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o kesti! Fatih Terim'i bile dinlemedi...

TERİM'E RAĞMEN BİLETİNİ KESTİ!
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Belhanda ile yolları ayırmaya karar veren Başkan Mustafa Cengiz, durumu bir de Fatih Terim ile değerlendirmek istedi. Terim'in "Ligin bitimine iki ay var. İşimize yarar" sözleri de Başkan'ı kararından döndürmedi ve Faslı oyuncunun bileti kesildi.

Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o kesti! Fatih Terim'i bile dinlemedi...

Sarı kırmızılılar Belhanda'nın sözleşmesini "Kulübün imajına zarar verici" açıklamalarından ötürü FIFA talimatının 14'üncü maddesine dayanarak tek taraflı feshetti. Bu maddeye göre tazminat ödenmeyecek.