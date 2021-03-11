Galatasaray'da Belhanda'nın biletini o kesti! Fatih Terim'i bile dinlemedi...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da dün Belhanda depremi yaşandı. 3,5 senedir sarı-kırmızılı formayı terleten Faslı ismin sözleşmesi, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle feshedildi. Belhanda ile ilgili kararın arkasındaki isim ise belli oldu. Fatih Terim'in "işimize yarar" sözlerine rağmen yıldız ismin biletinin kesildiği ortaya çıktı.
BAŞKAN CENGİZ CEVAP VERMİŞTİ
Belhanda'nın sözlerini yeminli tercüman vasıtasıyla da çevirttiren Başkan Mustafa Cengiz kendilerini hedef alan cümlelere önceki gün yapılan sponsorluk anlaşmasında cevap vermiş, "Bu zeminde galip geldiğimiz maç oldu. Demek ki tek parametre zemin değil. Başka şeyler de var" ifadelerini kullanmıştı.
TERİM'E RAĞMEN BİLETİNİ KESTİ!
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Belhanda ile yolları ayırmaya karar veren Başkan Mustafa Cengiz, durumu bir de Fatih Terim ile değerlendirmek istedi. Terim'in "Ligin bitimine iki ay var. İşimize yarar" sözleri de Başkan'ı kararından döndürmedi ve Faslı oyuncunun bileti kesildi.