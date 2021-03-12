Ancak buna rağmen yönetim kararından dönmedi ve Belhanda'nın sözleşmesini feshetti. Bu gelişme Florya'da ciddi huzursuzluğa sebep olurken Sarı-Kırmızılı futbolcuların aralarında yaptıkları konuşmalarda "Belhanda zeminin kötü olduğuna değindi. Bir ölçüde bizim söylemek istediklerimizi dile getirdi. Sözleşmesinin feshedilmesi adil değil" dedikleri de gelen haberler arasında.