Galatasaray yönetiminin Faslı orta saha oyuncusu Younnes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından kritik bir gelişme yaşandı.

Önceki hafta Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yaptığı yazılıp çizilen Belhanda'nın menajeri William D'Avila Sarı-Kırmızılı kulübünün kararının ardından Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme daha yaptığı öğrenildi.

William D'Avila'nın Fenerli kurmaylara, "Artık Galatasaray ile bir ilişiğimiz kalmadı. Sizlerle göraşmek ve anlaşma sağlamak için hazırız" dediği ifade edildi.

Belhanda meselesinin Fenerbahçe yönetiminde ciddi şekilde masaya yatırılacağı da gelen haberler arasında. Bu arada Başakşehir'in de Belhanda'yı istediği ortaya çıktı.