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    • Spor
    • 12.03.2021 Gazete
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    Sözleşmesi feshedilen Belhanda 'e göz kırptı: Menajeri temasa geçti

    Sözleşmesi feshedilen Belhanda 'e göz kırptı. Faslı oyuncunun menajeri D'Avila, Fenerli kurmayları arayarak "Anlaşmak için hazırız" dedi. Belhnada'yı de istiyor.

    Fener yolunda

    Galatasaray yönetiminin Faslı orta saha oyuncusu 'nın sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından kritik bir gelişme yaşandı.

    Önceki hafta li yöneticilerle görüşme yaptığı yazılıp çizilen Belhanda'nın menajeri William D'Avila kulübünün kararının ardından yöneticilerle bir görüşme daha yaptığı öğrenildi.

    William D'Avila'nın Fenerli kurmaylara, "Artık ile bir ilişiğimiz kalmadı. Sizlerle göraşmek ve anlaşma sağlamak için hazırız" dediği ifade edildi.

    Belhanda meselesinin Fenerbahçe yönetiminde ciddi şekilde masaya yatırılacağı da gelen haberler arasında. Bu arada 'in de Belhanda'yı istediği ortaya çıktı.

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