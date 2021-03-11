NEDEN KADRO DIŞI KALMIŞTI?

Erol Bulut'un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsması ve "Böyle oynarsak şampiyon olamayız" ifadesi nedeniyle takımdan uzaklaştırıldı. Caner, maçlar ve idmanlardaki olumsuz tavırlarıyla teknik heyetin otoritesini sarsınca böyle bir karar alındı.