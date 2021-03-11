Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan, Caner Erkin affedildi ve bugünkü idmanda yer aldı.
Trabzonspor maçıyla birlikte Antalyaspor ve Konyaspor mücadelelerinde de aynı şekilde şans bulamayan Caner Erkin, bu süreçte sosyal medyadan takıma destek paylaşımlarında bulunmuştu.
Tecrübeli futbolcunun pazar günkü Gençlerbirliği karşılaşmasında maç kadrosunda olması bekleniyor.
NEDEN KADRO DIŞI KALMIŞTI?
Erol Bulut'un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsması ve "Böyle oynarsak şampiyon olamayız" ifadesi nedeniyle takımdan uzaklaştırıldı. Caner, maçlar ve idmanlardaki olumsuz tavırlarıyla teknik heyetin otoritesini sarsınca böyle bir karar alındı.