Bugünkü
Takvim

Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Geleceği belli oluyor...

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi sürüyor. Göztepe maçı sonrası disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan yıldız ismin affedilip affedilmeyeceği ile ilgili belirsizlik sürerken, yönetimin son kararı vereceği öğrenildi.

10.03.2021 11:47 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Geleceği belli oluyor...

Fenerbahçe'de, Göztepe maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in affedilip affedilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Geleceği belli oluyor...

Son idmanlarda takım çalışmasında yer almayan deneyimli futbolcunun, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun olumlu raporuna rağmen yönetim tarafından henüz affedilmediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Geleceği belli oluyor...

Yıldız sol bek konusunda henüz net bir karar almayan sarı-lacivertli yönetimin, 21 Mart'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde Caner konusunu netleştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Geleceği belli oluyor...

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar ise sosyal medyada Caner Erkin konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Geleceği belli oluyor...

Bazı taraftarlar Caner'in takım için önemli bir isim olduğunu belirtip, affedilmesi gerektiğini savunuyor.

Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Geleceği belli oluyor...

Bir kısım taraftar ise yıldız ismin Erol Bulut'a yaptığı hareketlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak takıma dönmesini istemiyor.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ