Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi! Geleceği belli oluyor...
Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de Caner Erkin bilmecesi sürüyor. Göztepe maçı sonrası disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan yıldız ismin affedilip affedilmeyeceği ile ilgili belirsizlik sürerken, yönetimin son kararı vereceği öğrenildi.
10.03.2021 11:47
- Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de, Göztepe maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in affedilip affedilmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Son idmanlarda takım çalışmasında yer almayan deneyimli futbolcunun, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun olumlu raporuna rağmen yönetim tarafından henüz affedilmediği kaydedildi.
Yıldız sol bek konusunda henüz net bir karar almayan sarı-lacivertli yönetimin, 21 Mart'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde Caner konusunu netleştireceği öğrenildi.
Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar ise sosyal medyada Caner Erkin konusunda ikiye bölünmüş durumda.
Bazı taraftarlar Caner'in takım için önemli bir isim olduğunu belirtip, affedilmesi gerektiğini savunuyor.
Bir kısım taraftar ise yıldız ismin Erol Bulut'a yaptığı hareketlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak takıma dönmesini istemiyor.