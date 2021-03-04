İşte Caner Erkin'in kadro dışı kalmasına neden olan sözler! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde...

Trabzonspor maçı öncesi şok bir kararla kadro dışı bırakılan Caner Erkin konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de alınan bu kadro dışı kararının teknik heyet ve yönetim tarafından ortak alındığı belirtilmişti. Tecrübeli sol bekin Fenerbahçe - Galatasaray maçının devre arasında yaptığı bir konuşmanın krizin fitilini ateşlediği ortaya çıktı. Antrenman ve maçlardaki tavırlarının yanı sıra teknik heyete yönelik sözleri bardağı taşıran son damla oldu. İşte Caner'in kadro dışı kalmasına neden olan sözleri...

04.03.2021 09:48 - Son Güncelleme: 04.03.2021 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





