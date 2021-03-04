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İşte Caner Erkin'in kadro dışı kalmasına neden olan sözler! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde...

Trabzonspor maçı öncesi şok bir kararla kadro dışı bırakılan Caner Erkin konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de alınan bu kadro dışı kararının teknik heyet ve yönetim tarafından ortak alındığı belirtilmişti. Tecrübeli sol bekin Fenerbahçe - Galatasaray maçının devre arasında yaptığı bir konuşmanın krizin fitilini ateşlediği ortaya çıktı. Antrenman ve maçlardaki tavırlarının yanı sıra teknik heyete yönelik sözleri bardağı taşıran son damla oldu. İşte Caner'in kadro dışı kalmasına neden olan sözleri...

04.03.2021 09:48 - Son Güncelleme: 04.03.2021 09:48
İşte Caner Erkin'in kadro dışı kalmasına neden olan sözler! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Caner Erkin antrenmanlara da alınmamıştı. Krizin perde arkası ortaya çıktı.

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İşte Caner Erkin'in kadro dışı kalmasına neden olan sözler! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde...

OTORİTEYİ SARSTI!
Milliyet'in haberine göre, bu kararda Caner'in, Erol Bulut'un oyun planını birçok kez eleştirmesi, teknik adamın otoritesini sarsmasının etkili olduğu belirlendi.

İşte Caner Erkin'in kadro dışı kalmasına neden olan sözler! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde...

ÇİZGİYİ AŞAN SÖZLERİ CEZALANDIRILDI!
Deneyimli futbolcu maçlar ve idmanlardaki olumsuz tavırlarıyla teknik heyetin otoritesini sarsınca takımdan uzaklaştırıldı. Sarı-lacivertliler çizgiyi aşan eleştirileri ve takıma negatif enerji vermesi yüzünden tecrübeli oyuncuyu cezalandırdı.

İşte Caner Erkin'in kadro dışı kalmasına neden olan sözler! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde...

Başkan Ali Koç şampiyonluğun kenetlenmeden ve mücadeleden geçtiğini düşünüyor. Trabzonspor maçına kadar oyundan genel olarak kimse memnun olmasa da takım içi enerjinin yüksek tutulması gerektiğine inanılıyor.

İşte Caner Erkin'in kadro dışı kalmasına neden olan sözler! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde...

İki sezon önce de benzer bir durum yaşanmış ve takımın oyununu eleştiren Aatıf, Volkan ve Dirar gibi isimler de kadro dışı kalmıştı.