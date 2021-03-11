Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirdi. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük için Özcan Bizati'yle sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Özcan Bizati'nin yardımcılıklarını ise Ümit Bozkurt, Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak.

Süper Lig'de son sırada yer alan Gençlerbirliği, bu sezon 4. farklı teknik adamla çalışacak. Kırmızı-siyahlılarda bu sezon Mert Nobre, Mustafa Kaplan, Mehmet Altıparmak'tan sonra Özcan Bizati görev alacak.

Daha önce Gençlerbirliği'nde Gençlik Gelişim Antrenörü olarak çalışan Bizati, MKE Ankaragücü, Denizlispor, Trabzonspor, Manisaspor, Samsunspor, Sivasspor, Bursaspor ve Kayserispor'da antrenörlük yaptı.



SON OLARAK ALTIPARKMAK ÇALIŞTIRMIŞTI

Kırmızı-siyahlı son olarak Mehmet Altıparmak çalıştırmıştı. Kırmızı-siyahlı kulüpten geçitğimiz günlerde yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Altıparmak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Başkent ekibinde Mehmet Altıparmak 31 Ocak'ta Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilmişti. Gençlerbirliği Altıparmak ile çıktığı ilk maçında İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ardından da çıktığı 5 karşılaşmada bir beraberlik 4 de yenilgi aldı.



GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜNÜN OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU 21 MART'TA YAPILACAK

Gençlerbirliği Kulübünün olağan seçimli genel kurulu 21 Mart'ta, çoğunluk sağlanamazsa 28 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Yapılan genel kurul çağrısına göre, 21 Mart Pazar günü Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleşecek toplantıda çoğunluk şartı aranacak. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı 28 Mart Pazar gününe ertelenecek. Bu toplantıda ise çoğunluk şartı aranmayacak.

Başkanlık seçiminin olacağı genel kurul pandemi önlemleri çerçevesinde alınacak tedbirlerle yapılacak.