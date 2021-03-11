Cimbom'da dün şok bir gelişme ile sarsıldı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti. Bu karara gerekçe olarak, Faslı futbolcunun Sivasspor maçından sonra yönetime yönelik eleştirileri gösterildi.
SOSYAL MEDYAYI BIRAK, ZEMİNE BAK!
Stadın zeminine tepki gösteren Belhanda, "Yöneticiler sosyal medyada dolaşmak yerine zeminle ilgilensinler" diye konuşmuştu. Yıldız futbolcu, "Yanlış anlaşıldım" dese de gönderildi.
FENERBAHÇE'NİN YOLUNU TUTABİLİR
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın menajerinin iki hafta önce Fener'le görüştüğü de ortaya çıktı. Yıldız futbolcu sezon bitiminde Sarı- Lacivertliler'in yolunu tutabilir.