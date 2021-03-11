KRİZİN SEBEBİ 1 MİLYON LİRA!

Galatasaray ile Belhanda'nın arasındaki ipleri Türk Telekom Stadı'nın bozuk zemini kopardı. Oysa ki bir stadın yıllık zemin bakım masrafı ortalama 1 milyon lira. Birçok kulübümüz gibi Galatasaray da zemine fazla bütçe ayırmayınca herkesin tartıştığı tablo ortaya çıktı. Ancak Sarı-Kırmızılılar şimdi sözleşmesini feshettiği Belhanda'ya 1 milyon liranın çok daha üstünde bir tazminat ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.