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    • Spor
    • 11.03.2021 Gazete
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    yönetimi Faslı yıldızı gönderdi:  bombası

    -Kırmızılılar, stadın zeminiyle alakalı sert eleştirileri nedeniyle 'nın sözleşmesini fesh etti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Faslı yıldızın menajerinin 2 hafta önce Fener'le görüştüğü öğrenildi.

    Belhanda bombası

    Cimbom'da dün şok bir gelişme ile sarsıldı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti. Bu karara gerekçe olarak, Faslı futbolcunun Sivasspor maçından sonra yönetime yönelik eleştirileri gösterildi.

    SOSYAL MEDYAYI BIRAK, ZEMİNE BAK!
    Stadın zeminine tepki gösteren Belhanda, "Yöneticiler sosyal medyada dolaşmak yerine zeminle ilgilensinler" diye konuşmuştu. Yıldız futbolcu, "Yanlış anlaşıldım" dese de gönderildi.

    FENERBAHÇE'NİN YOLUNU TUTABİLİR
    Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın menajerinin iki hafta önce Fener'le görüştüğü de ortaya çıktı. Yıldız futbolcu sezon bitiminde Sarı- Lacivertliler'in yolunu tutabilir.

        KRİZİN SEBEBİ 1 MİLYON LİRA!
        Galatasaray ile Belhanda'nın arasındaki ipleri Türk Telekom Stadı'nın bozuk zemini kopardı. Oysa ki bir stadın yıllık zemin bakım masrafı ortalama 1 milyon lira. Birçok kulübümüz gibi Galatasaray da zemine fazla bütçe ayırmayınca herkesin tartıştığı tablo ortaya çıktı. Ancak Sarı-Kırmızılılar şimdi sözleşmesini feshettiği Belhanda'ya 1 milyon liranın çok daha üstünde bir tazminat ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

        HABERİ VAR AMA ONAYI YOK
        Yönetimin, Belhanda ile ilgili kararı önceki gün Fatih Terim'le paylaştığı öğrenildi. Ancak Terim'in, "Göndermeyelim. Bize lazım" dediği belirlendi.

        ŞOK KARARI İDMANDA ÖĞRENDİ
        Younes         Belhanda yönetimin aldığı sözleşme fesih kararını dün antrenman sırasında öğrendi. Faslı yıldız idman sona erince tesislerde öğlen yemeğini yedi ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Belhanda ardından şahsi aracına binerek Florya'dan ayrıldı.
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