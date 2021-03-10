



İşte Erman Toroğlu'nun o açıklamaları



İYİ SAHALARDA NASIL OYNADIĞINI DA BİLİYORUZ

Belhanda, Galatasaray Stadı zemininden bahsediyor ama bir hafta önce Ankaragücü ve Alanya'ya mağlup olurken zemin güzeldi o zaman ne yaptı. Belhanda'nın çok iyi sahalarda nasıl oynadığını da biliyoruz.