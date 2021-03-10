Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.
Belhanda'nın oyuna girdiği maçlarda Galatasaray'ın 10 kişi kaldığını belirten usta spor yazarı Erman Toroğlu, "Belhanda 31 Mayıs'a kadar olan bütün haklarını çatır çatır alır. Sen menajere 10 milyon Euro verirsen böyle olur." ifadelerini kullandı.
İşte Erman Toroğlu'nun o açıklamaları
İYİ SAHALARDA NASIL OYNADIĞINI DA BİLİYORUZ
Belhanda, Galatasaray Stadı zemininden bahsediyor ama bir hafta önce Ankaragücü ve Alanya'ya mağlup olurken zemin güzeldi o zaman ne yaptı. Belhanda'nın çok iyi sahalarda nasıl oynadığını da biliyoruz.