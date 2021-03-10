Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG ile Barcelona karşı karşıya geliyor.
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PSG - BARCELONA | CANLI
PSG'de Neymar, Bernat ve Kean sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Barcelona'da Coutinho, Sergi Roberto, Fati ile Pique saaktlıkları gerekçesiyle maç kadrosunda yer almadı.
İlk maçı PSG, deplasmanda 4-1 kazanmıştı.
İLK 11'LER
PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Verratti, Draxler, Mbappe, Icardi.
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Mingueza, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Griezmann, Dembele, Messi.