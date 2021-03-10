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    • 10.03.2021 23:35
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    PSG - Barcelona | CANLI ANLATIM

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    PSG - Barcelona | CANLI

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG ile Barcelona karşı karşıya geliyor.

    beIN Sports 1'den yayınlanan Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    PSG - BARCELONA | CANLI
    PSG'de , Bernat ve Kean sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Barcelona'da Coutinho, , ile saaktlıkları gerekçesiyle maç kadrosunda yer almadı.

    İlk maçı PSG, deplasmanda 4-1 kazanmıştı.

    İLK 11'LER
    PSG: , Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Verratti, Draxler, Mbappe, Icardi.

    Barcelona: Ter Stegen, Dest, Mingueza, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Griezmann, Dembele, Messi.

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