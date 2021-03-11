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    • 11.03.2021 10:33
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    Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlık sonrası koltuk değnekleriyle böyle görüntülendi

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu , maçında sakatlık şoku yaşamıştı. Girdiği ikili mücadele sonrası ayağının üzerine basmakta zorlanan ve sahayı sedyeyle terk eden yıldız futbolcu, 67. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir taraftarla fotoğraf çektiren Mesut Özil, bu kez ise takım arkadaşı 'la beraber otelden çıkarken görüntülendi.

    Mesut Özil'in son hali şok etti!

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antalyaspor maçında sakatlık şoku yaşamıştı. Girdiği ikili mücadele sonrası ayağının üzerine basmakta zorlanan ve sahayı sedyeyle terk eden yıldız futbolcu, 67. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.


    KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLMİŞTİ
    Mesut Özil'in, maçın ardından yapılan kontrollerinde ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edilmişti.


    En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan 32 yaşındaki futbolcu, bir yandan tedavi olurken, sosyal yaşamına da kaldığı yerden devam ediyor.



        BU KEZ MERT HAKAN DA YANINDAYDI
        Milliyet'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde bir taraftarla fotoğraf çektiren Mesut Özil, bu kez ise takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş'la beraber otelden çıkarken görüntülendi.


        Tecrübeli futbolcunun koltuk değnekleri yardımıyla yürümesi dikkat çekerken, kendisine sorulan sorulara cevap vermeden arabasına binip mekandan uzaklaştı.

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