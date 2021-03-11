Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antalyaspor maçında sakatlık şoku yaşamıştı. Girdiği ikili mücadele sonrası ayağının üzerine basmakta zorlanan ve sahayı sedyeyle terk eden yıldız futbolcu, 67. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.
KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLMİŞTİ
Mesut Özil'in, maçın ardından yapılan kontrollerinde ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edilmişti.
En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan 32 yaşındaki futbolcu, bir yandan tedavi olurken, sosyal yaşamına da kaldığı yerden devam ediyor.