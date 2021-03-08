

KIRILMAYA RAMAK KALMIŞ

Hiçbir sakatlığın ardından "Şu kadar bir sürede iyileşir" gibi bir açıklama yapmaktan özellikle kaçındıklarını yakınlarına anlatan Kunduracıoğlu, Mesut'la ilgili, "Mesut'un bağlarının birinde yırtık var, biri de koptu. Bu çok ciddi bir yaralanma.

"Allah korusun çok daha kötüsü de olabilirdi.





Kemik kırılmadı ama kırılmaya ramak kalmış.





Şimdi koltuk değneğiyle yürüyor." diyen Kunduracıoğlu, Gustavo'nun da uzayan iyileşme süreci ile ilgili konuştu.