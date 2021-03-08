Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan isimlerden Luiz Gustavo ve Mesut Özil'in tedavileri sürüyor... Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Gustavo, ligin 23. haftasında deplasmanda oynadığı Hatayspor mücadelesinde sakatlanmış ve 6 resmi mücadeleyi kaçırmıştı.
TAKIMINI YALNIZ BIRAKTI
Son olarak 2 Şubat tarihinde Hatayspor mücadelesinde forma giyen Brezilyalı orta saha dizindeki ödem nedeniyle 5'i lig 1'i de kupa olmak üzere 6 mücadelede takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertliler, Gustavo'nun yokluğunda çıktığı 5 lig maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 7 puan toplayabildi.
ÖZİL SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKMIŞTI
Gustavo'nun yanı sıra büyük umutlarla Arsenal'den kadroya katılan Mesut Özil'den de kötü haber gelmiş ve Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, Mesut Özil karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Her iki ismin de ne zaman döneceği merak edilirken, F.Bahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu, Mesut Özil ve Luiz Gustavo'nun sakatlık süreçleriyle ilgili açıklama yaptı.