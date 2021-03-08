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    • 08.03.2021 11:16
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    kulüp doktorundan flaş açıklaması: Kırılmaya ramak kalmış

    Son dakika haberi! 'de sakatlıkları bulunan isimlerden ve için kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. İki oyuncu için de dikkat çeken sözler kullanan Kunduracıoğlu, Mesut Özil için "Kemik kırılmadı ama kırılmaya ramak kalmış" dedi. Gustavo'nun dönüş tarihiyle ilgili de önemli açıklamalar yapan Kunduracıoğlu, Bayern Münih'in doktoru Müller Wolfarth'a danışıldığını belirterek, erken oynatmanın futbolcunun sağlığı açısında çok tehlikeli olacağı uyarısı aldıklarını açıkladı.

    Kırılmaya ramak kalmış

    Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan isimlerden Luiz Gustavo ve Mesut Özil'in tedavileri sürüyor... Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Gustavo, ligin 23. haftasında deplasmanda oynadığı Hatayspor mücadelesinde sakatlanmış ve 6 resmi mücadeleyi kaçırmıştı.


    TAKIMINI YALNIZ BIRAKTI
    Son olarak 2 Şubat tarihinde Hatayspor mücadelesinde forma giyen Brezilyalı orta saha dizindeki ödem nedeniyle 5'i lig 1'i de kupa olmak üzere 6 mücadelede takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertliler, Gustavo'nun yokluğunda çıktığı 5 lig maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 7 puan toplayabildi.

    ÖZİL SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKMIŞTI
    Gustavo'nun yanı sıra büyük umutlarla Arsenal'den kadroya katılan Mesut Özil'den de kötü haber gelmiş ve Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, Mesut Özil karşılaşmanın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
    Her iki ismin de ne zaman döneceği merak edilirken, F.Bahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu, Mesut Özil ve Luiz Gustavo'nun sakatlık süreçleriyle ilgili açıklama yaptı.


        KIRILMAYA RAMAK KALMIŞ
        Hiçbir sakatlığın ardından "Şu kadar bir sürede iyileşir" gibi bir açıklama yapmaktan özellikle kaçındıklarını yakınlarına anlatan Kunduracıoğlu, Mesut'la ilgili, "Mesut'un bağlarının birinde yırtık var, biri de koptu. Bu çok ciddi bir yaralanma.

        "Allah korusun çok daha kötüsü de olabilirdi.

        Kemik kırılmadı ama kırılmaya ramak kalmış.



        Şimdi koltuk değneğiyle yürüyor." diyen Kunduracıoğlu, Gustavo'nun da uzayan iyileşme süreci ile ilgili konuştu.



        Kulüp doktoru "Gustavo için Bayern Münih'in doktoru Müller Wolfarth'a danıştık. 4 haftadan önce oynamasın görüşü alındı. Erken oynatabilirsiniz ama bu çok tehlikeli olur. 30 dakika oynatmak için değer mi?" ifadelerini kullandı.



        PANDEMİ SAKATLIKLARI YÜZDE 23 ARTIRDI
        COVİD-19 pandemisi sürecinin futbolculardaki sakatlıkları yüzde 23 artırdığını ve F.Bahçe'de de rakamların bu seviyede olduğunu söyleyen Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Her yaz tatil yapan ve kışın çalışan futbolcuların biyoritmleri bozuldu. Hiç ara vermeden maçlara devam edildi. Üç günde bir maç ve Covid stresi sakatlanma riskini artırıyor" dedi.

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