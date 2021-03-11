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    • 11.03.2021 12:21
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    SON DAKİKA: Ronaldo 'tan ayrılıyor mu? Kulüpten bomba açıklama: Gündemimizde değil

    Son dakika haberi! İtalyan ekibi 'un sportif direktörü Fabio Paratici, takımdaki geleceği merak konusu olan Portekizli yıldız Ronaldo ile ilgili, "Şu anda sözleşme uzatma konusu gündemimizde değil" diyerek kafaları karıştırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında ilk maçta Portekiz ekibi Porto'ya deplasmanda 2-1 yenilen İtalya temsilcisi Juventus, rakibini sahasında ağırlamış ve kupadan elenmişti.

    Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor mu? Bomba açıklama

    İtalya Serie A takımlarından Juventus'la olan sözleşmesi 2022'de sona erecek Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyor. Portekizli yıldızın takımdan ayrılabileceği ihtimaller arasında.


    ŞU ANDA BU KONU GÜNDEMİMİZDE DEĞİL
    36 yaşındaki süperstarın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, kafa karıştıran sözler sarf etti. Paratici, "Ronaldo'nun sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor. Onunla konuşmak için vaktimiz var. Şu anda bu konu gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.


    Portekizli futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 32 karşılaşmaya çıktı. Ligde ise 22 kez forma giyen Cristiano Ronaldo, bu müsabakalarda 20 kez ağları sarstı.

        JUVENTUS PORTO'YA ELENMİŞTİ
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında ilk maçta Portekiz ekibi Porto'ya deplasmanda 2-1 yenilen İtalya temsilcisi Juventus, rakibini bu kez sahasında ağırlamış ve kupadan elenmişti.

        Porto, 19. dakikada penaltıdan Sergio Oliveira'nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

        İkinci devreye hızlı başlayan Juventus, 49. ve 63. dakikalarda Federico Chiesa'nın golleriyle rakibini 2-1 yenerek maçı uzatmalara taşıdı.

        Uzatmalarda Porto, Oliveira'nın 115. dakikada frikikten ikinci golüne imza atmasıyla skoru 2-2'ye getirdi. Çabuk toparlanan Juventus, 117. dakika Adrien Rabiot'un fileleri havalandırmasıyla maçı 3-2 kazanmasına rağmen deplasmanda atılan gol avantajı kuralı nedeniyle Porto, üst tura çıkan taraf oldu.

        Porto'da Mehdi Taremi, 52. ve 54. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla cezalandırılarak takımını 10 kişi bıraktı. Taremi'ye ceza sahası içinde faul yaptığı gerekçesiyle Portekiz ekibinin ilk golünü attığı penaltıya neden olan Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral, karşılaşma boyunca sahada kaldı.

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        Haberler Spor SON DAKİKA: Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor mu? Kulüpten bomba açıklama: Gündemimizde değil