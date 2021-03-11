

ŞU ANDA BU KONU GÜNDEMİMİZDE DEĞİL

36 yaşındaki süperstarın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, kafa karıştıran sözler sarf etti. Paratici, "Ronaldo'nun sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor. Onunla konuşmak için vaktimiz var. Şu anda bu konu gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.