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    • Spor
    • 10.03.2021 Gazete
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    tarzı ve sistemi 'ye benzetiliyor

    son 5 maçını kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü. Yorumlarda Beşiktaş'ın futbolu A.Madrid'e benzetilirken, 'ın da Simeone'yi örnek aldığı ifade ediliyordu. Ancak başarılı teknik adam, 2016'da katıldığı bir TV programında hangi teknik adamın modelini beğendiği ortaya çıktı.

    Simeone değil Luce'nin sistemi

    Beşiktaş son 5 maçını kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü. Yorumlarda 'ın futbolu A.Madrid'e benzetilirken, 'ın da Simeone'yi örnek aldığı ifade ediliyordu. Ancak başarılı teknik adam, 2016'da katıldığı bir TV programında hangi teknik adamın modelini beğendiği ortaya çıktı.

    Yalçın programda, "Ben 15 tane pozisyona gireyim ama rakip de benim kaleme gelsin 10 tane pozisyona girsin. Bence sağlıklı değil. 100. yılımızda rakipler maksimum 2 pozisyona girebilirdi" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Sergen Yalçın tarzı ve sistemi Diego Simeone'ye benzetiliyor
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