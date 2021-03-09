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    • 09.03.2021 23:41
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    Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Sevilla maçı CANLI ANLATIM İZLE

    UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla'yı konuk ediyor. Borussia Dortmund - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Borussia Dortmund - Sevilla | CANLI

    UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla'yı ağırlıyor.

    AVANTAJ BORUSSIA DORTMUND'UN
    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, deplasmanda 'ın 2 ve Dahoud'un golleriyle Sevilla'yı 3-2 yendi.



    MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

    Borussia Dortmund: Hitz, , Hummels, Emre Can, Schulz, Delaney, Dahoud, Bellingham, Reus, Hazard, Haaland

    Sevilla: , , , , Acuna, Fernando, Jordan, Oscar Rodriguez, Suso, Ocampos, En-Nesyri

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