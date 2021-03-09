Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Sevilla maçı CANLI ANLATIM İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla'yı ağırlıyor.
AVANTAJ BORUSSIA DORTMUND'UN
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Erling Haaland'ın 2 ve Dahoud'un golleriyle Sevilla'yı 3-2 yendi.
MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
Borussia Dortmund: Hitz, Morey Bauza, Hummels, Emre Can, Schulz, Delaney, Dahoud, Bellingham, Reus, Hazard, Haaland
Sevilla: Bono, Navas, Diego Carlos, Kounde, Acuna, Fernando, Jordan, Oscar Rodriguez, Suso, Ocampos, En-Nesyri