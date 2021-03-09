Süper Lig'de maç eksiğine rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan Beşiktaş şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Bu başarının kuşkusuz mimarı, elindeki problemli kadro ve transferde yaşanan sıkıntılara rağmen müthiş bir iş çıkaran teknik direktör Sergen Yalçın.
Siyah-Beyazlılar özellikle son 10 haftada bambaşka bir takım kimliğine bürünmüş durumda. Yalçın'ın ekibi, çok agresif ve mücadeleci bir takım olurken, kalesinde çok az pozisyon veren ve çok az gol yiyen bir görüntü içinde. Beşiktaş son 5 maçını kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü.
YORUMCULAR SIMEONE'Yİ ÖRNEK ALDIĞINI BELİRTİLİYORLAR
Futbol yorumcuları ve taraftarlar yaptıkları yorumlarda Beşiktaş'ın futbolunu Atletico Madrid'e benzetirken, Sergen Yalçın'ın da İspanyol devinin hocası Diego Simeone'yi örnek aldığını belirtiliyorlar.