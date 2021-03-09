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    • 09.03.2021 15:09
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    'ın yıllar önceki sözleri ortaya çıktı: Simeone değil Lucescu’nun sistemi!

    ’de maç eksiğine rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 2 puan önünde zirvede yer alan Beşiktaş şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Kartal son 5 maçını kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü. Futbol yorumcuları ve taraftarlar yaptıkları yorumlarda Beşiktaş’ın futbolunu Atletico Madrid’e benzetirken, ’ın yıllar önce oyun sistemini örnek aldığı teknik direktörü açıkladığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Simeone değil Lucescu’nun sistemi!

    Süper Lig'de maç eksiğine rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan Beşiktaş şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Bu başarının kuşkusuz mimarı, elindeki problemli kadro ve transferde yaşanan sıkıntılara rağmen müthiş bir iş çıkaran teknik direktör Sergen Yalçın.


    Siyah-Beyazlılar özellikle son 10 haftada bambaşka bir takım kimliğine bürünmüş durumda. Yalçın'ın ekibi, çok agresif ve mücadeleci bir takım olurken, kalesinde çok az pozisyon veren ve çok az gol yiyen bir görüntü içinde. Beşiktaş son 5 maçını kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü.

    YORUMCULAR SIMEONE'Yİ ÖRNEK ALDIĞINI BELİRTİLİYORLAR
    Futbol yorumcuları ve taraftarlar yaptıkları yorumlarda Beşiktaş'ın futbolunu Atletico Madrid'e benzetirken, Sergen Yalçın'ın da İspanyol devinin hocası Diego Simeone'yi örnek aldığını belirtiliyorlar.


        Ancak başarılı teknik adam, 2016 yılında katıldığı bir TV programında kafasındaki Beşiktaş'ı ve hangi teknik adamın modelini beğendiğini çok net bir şekilde anlatmış.

        Sergen Yalçın programda, "Bu kadar ofansif oynamak iyi mi? Çok tartışılır bence. Ben karşı kaleye gideyim 15 tane pozisyona gireyim ama rakip de benim kaleme gelsin 10 tane pozisyona girsin.

        Bence çok sağlıklı değil. Biz mesela 100. yılımızda şampiyonluğa gittiğimiz dönemde rakipler bize karşı maksimum 2 pozisyona girebilirdi. Çünkü öyle iyi savunma yapıyorduk ki mümkün değildi pozisyon bulmanız. Şampiyonluğa giden bir takımın çok fazla pozisyon vermemesi lazım" ifadesini kullanmış.


        5 yıl önce Mircea Lucescu'nun oyun sistemine hayranlığını bu sözlerle dile getiren Sergen Yalçın şimdi eski hocasının izinde çok emin adımlarla gidiyor.

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