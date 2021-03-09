

Ancak başarılı teknik adam, 2016 yılında katıldığı bir TV programında kafasındaki Beşiktaş'ı ve hangi teknik adamın modelini beğendiğini çok net bir şekilde anlatmış.

Sergen Yalçın programda, "Bu kadar ofansif oynamak iyi mi? Çok tartışılır bence. Ben karşı kaleye gideyim 15 tane pozisyona gireyim ama rakip de benim kaleme gelsin 10 tane pozisyona girsin.