Kulübü ile 2024'e kadar kontratı olan ve Ümit Milli Takım'a da çağrılan genç oyuncu için sarı-kırmızılılar, teklif yapma kararı aldı. Barış Alper de Fatih Terim faktöründen dolayı önceliğini Galatasaray'a verdi.Sezon başında Erzincan'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, ocak ayında Henry Onyekuru (23) ve Mostafa Mohamed (23) gibi genç isimleri transfer etti.