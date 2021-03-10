Sezon başında Erzincan'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, ocak ayında Henry Onyekuru (23) ve Mostafa Mohamed (23) gibi genç isimleri transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpte gençlik operasyonu sezon sonunda da devam edecek.
Alt ligleri yakından takip eden Galatasaray'ın radarına Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz takıldı. Kerem'deki gelişimden çok memnun kalan sarı-kırmızılı kulüp, benzer profilde gördüğü 20 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldı.
Kulübü ile 2024'e kadar kontratı olan ve Ümit Milli Takım'a da çağrılan genç oyuncu için sarı-kırmızılılar, teklif yapma kararı aldı. Barış Alper de Fatih Terim faktöründen dolayı önceliğini Galatasaray'a verdi.Sezon başında Erzincan'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, ocak ayında Henry Onyekuru (23) ve Mostafa Mohamed (23) gibi genç isimleri transfer etti.