Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.03.2021 10:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2021 10:23
    ABONE OL

    'da hedef ! Gençlik operasyonu sürüyor

    Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren , Keçiörengücü'nde forma giyen 20 yaşındaki 'ı takibe aldı. Sezon başında Erzincan'dan kadroya katılan 'nun gelişiminden memnun olan sarı-kırmızılı ekip benzer profilde olan Barış Alper'i transfer etmek istiyor.

    G.Saray'da gençlik operasyonu! Yeni hedef belli oldu
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Sezon başında Erzincan'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, ocak ayında Henry Onyekuru (23) ve Mostafa Mohamed (23) gibi genç isimleri transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpte gençlik operasyonu sezon sonunda da devam edecek.

    Alt ligleri yakından takip eden Galatasaray'ın radarına Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz takıldı. Kerem'deki gelişimden çok memnun kalan sarı-kırmızılı kulüp, benzer profilde gördüğü 20 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldı.

    Kulübü ile 2024'e kadar kontratı olan ve Ümit Milli Takım'a da çağrılan genç oyuncu için sarı-kırmızılılar, teklif yapma kararı aldı. Barış Alper de Fatih Terim faktöründen dolayı önceliğini Galatasaray'a verdi.Sezon başında Erzincan'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, ocak ayında Henry Onyekuru (23) ve Mostafa Mohamed (23) gibi genç isimleri transfer etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpte gençlik operasyonu sezon sonunda da devam edecek. Alt ligleri yakından takip eden Galatasaray'ın radarına Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz takıldı. Kerem'deki gelişimden çok memnun kalan sarı-kırmızılı kulüp, benzer profilde gördüğü 20 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldı.

        Kulübü ile 2024'e kadar kontratı olan ve Ümit Milli Takım'a da çağrılan genç oyuncu için sarı-kırmızılılar, teklif yapma kararı aldı. Barış Alper de Fatih Terim faktöründen dolayı önceliğini Galatasaray'a verdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Galatasaray'da hedef Barış Alper Yılmaz! Gençlik operasyonu sürüyor
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ