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    • Spor
    • 10.03.2021 Gazete
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    bahçe’nin savunması ile seviye atladı: 500 bin Euro'luk kahraman

    Devre arası ekibi ’dan 2 milyon Euro’ya alınan Macar stopere yarım sezon için sadece 500 bin Euro ödeniyor. öncesi 1,2 olan maç başı gol yeme yüzdesi, son 9 haftada 0,55’e geriledi.

    500 bin Euro'luk kahraman

    Konya'da kazanarak büyük moral bulan Fenerbahçe'de kritik maça damga vuran isimlerin başında Attila Szalai geldi. Savunmada yine kusursuz bir performans sergileyen genç stoper, attığı golle de Konyaspor kilidini açtı. Szalai maliyet açısından da sezonun en başarılı transferi oldu.

    YENİ SEZONDA 750 BİN EURO
    Devre arasında Rum ekibi Apollon'dan 2 milyon Euro'ya transfer edilen genç stoperin yarım sezon için 500 bin Euro aldığı ortaya çıktı. Szalai yeni sezonda ise 750 bin Euro kazanacak.

    ONUNLA 9 MAÇTA SADECE 5 GOL
    Macar stoper öncesi 19 maçta 23 gol yiyen ve kalesinde maç başına 1,2 gol gören Fener son 9 haftada ise 5 gol yedi. Szalai'nin 11'de oynadığı maçlarda gol yeme yüzdesi 0,55'e geriledi.
        Haberler Spor Fenerbahçe’nin savunması Attila Szalai ile seviye atladı: 500 bin Euro'luk kahraman
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