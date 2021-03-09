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Attila Szalai taraftarın kahramanı oldu! Macar stoper performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmış durumda

Konyaspor deplasmanında 3-0 kazanarak yeniden şampiyonluk yolunda söz sahibi olan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-Lacivertliler'in kritik galibiyetine damga vuran isimlerin başında Attila Szalai geldi. Savunmada yine kusursuz bir performans sergileyen genç stoper Attila Szalai attığı golle de Konyaspor kilidini açan isim oldu.
Devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'den transfer edilen Attila Szalai kısa sürede performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmış durumda.

takvim.com.tr
Özel haber
09.03.2021 13:31 - Son Güncelleme: 09.03.2021 13:32
Attila Szalai taraftarın kahramanı oldu! Macar stoper performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmış durumda

Üstelik Szalai maliyetiyle de Fenerbahçe yönetiminin bu sezon yaptığı en başarılı transfer olarak gösteriliyor. Sarı-Lacivertliler, Rum ekibine bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro öderken, Szalai'nin yarım sezon için 500 bin Euro aldığı ortaya çıktı.

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Attila Szalai taraftarın kahramanı oldu! Macar stoper performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmış durumda

23 yaşındaki stoper yeni sezonda ise 750 bin Euro kazanacak. Attila Szalai'nin gelmesinin ardından Fenerbahçe'nin savunma performansındaki yükseliş de dikkat çekiyor.

Attila Szalai taraftarın kahramanı oldu! Macar stoper performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmış durumda

Sarı-Lacivertliler, Macar stoper transfer edilmeden önce çıktığı 19 Süper Lig maçında 23 gol yerken, maç başına kalesinde 1,2 gol gördü. Kanarya son 9 maçta ise sadece 5 gol yedi.

Attila Szalai taraftarın kahramanı oldu! Macar stoper performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmış durumda

Szalai'nin ilk 11'de oynadığı ve 90 dakika sahada kaldığı bu karşılaşmalarda gol yeme yüzdesi 0,55'e geriledi.

Attila Szalai taraftarın kahramanı oldu! Macar stoper performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmış durumda

Szalai defanstan top çıkarma becerisi ile Fenerbahçe'nin hücumuna da çok önemli bir katkı yaptı. Yüzde 85,4'lük pas başarısına sahip olan Macar yıldız ayrıca bazen sol bekte bazen de üçlü defansın solunda görev yaparak çok yönlü bir futbolcu olduğunu gösterdi.

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