Attila Szalai taraftarın kahramanı oldu! Macar stoper performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmış durumda
Konyaspor deplasmanında 3-0 kazanarak yeniden şampiyonluk yolunda söz sahibi olan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-Lacivertliler'in kritik galibiyetine damga vuran isimlerin başında Attila Szalai geldi. Savunmada yine kusursuz bir performans sergileyen genç stoper Attila Szalai attığı golle de Konyaspor kilidini açan isim oldu.
Devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'den transfer edilen Attila Szalai kısa sürede performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmış durumda.
09.03.2021 13:31
- Son Güncelleme: 09.03.2021 13:32