Attila Szalai taraftarın kahramanı oldu! Macar stoper performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmış durumda

Szalai defanstan top çıkarma becerisi ile Fenerbahçe'nin hücumuna da çok önemli bir katkı yaptı. Yüzde 85,4'lük pas başarısına sahip olan Macar yıldız ayrıca bazen sol bekte bazen de üçlü defansın solunda görev yaparak çok yönlü bir futbolcu olduğunu gösterdi.

