"BU BÜYÜK AİLENİN BİR PARÇASI OLDUĞUMU HİSSETTİRDİLER"

Gördüğü desteği asla unutmayacağını belirten 27 yaşındaki orta saha, "Oyuncular, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, başkan, herkes yanımdaydı. Ertesi gün yine tüm takım arkadaşlarım, yönetim yine aradılar. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım" ifadelerini kullandı.