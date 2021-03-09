

Ama ilk 35 dakikaya baktığımızda Fenerbahçe şov yaptı. Önde basan, rakibe kafasını kaldırtmayan Pelkas ve özellikle sağda oynayan Osayi'nin çabukluğu ile gelen müthiş bir pozisyon zenginliği yaşadı.



Şunu tartışmasız söyleyebiliriz, Attilla Szalai en az 10 yıl Fenerbahçe'de kalır. Hem beyefendi hem fedakâr hem de iyi oyuncu. Pelkas ise şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu olacak. Osayi çok değişik bir oyuncu. Karşısında olan bek biraz dengesiz, biraz da yavaş ise hiçbir şansı yok.