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    • 10.03.2021 18:05
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    Son dakika: ekibi teknik direktör ile anlaştı

    Son dakika spor haberleri... ekibi , teknik direktörlük görevine 'un getirildiğini açıkladı. İrfan Buz, Yeni Malatyaspor'da ikinci kez görev yapacak. Sarı-siyahlı ekip, deneyimli teknik adam yönetiminde 2016-2017 sezonu sonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti.

    Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü belli oldu

    Son dakika spor haberleri... ekibi , teknik direktörlük görevine 'un getirildiğini açıkladı.

    Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik direktörümüz İrfan Buz ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    İrfan Buz, Yeni Malatyaspor'da ikinci kez görev yapacak. Sarı-siyahlı ekip, deneyimli teknik adam yönetiminde 2016-2017 sezonu sonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti.

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    Haberler Spor Son dakika: Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı