Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevine İrfan Buz'un getirildiğini açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik direktörümüz İrfan Buz ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İrfan Buz, Yeni Malatyaspor'da ikinci kez görev yapacak. Sarı-siyahlı ekip, deneyimli teknik adam yönetiminde 2016-2017 sezonu sonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti.