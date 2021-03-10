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    • Spor
    • 10.03.2021 Gazete
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    üç mağlubiyeti de iç sahada yaşadı

    'in 29.haftasında sahasında 'u konuk eden , sahadan 3-1'lik şok mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında büyük bir kayıp yaşadı. Deplasmanda Avcı yönetiminde 10 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, evinde ise Avcı yönetiminde üçüncü yenilgisini aldı.

    Avcı'nın kabusu iç saha

    Süper Lig'in 29.haftasında sahasında 'u konuk eden , sahadan 3-1'lik şok mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında büyük bir kayıp yaşadı. Deplasmanda Avcı yönetiminde 10 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, evinde ise Avcı yönetiminde üçüncü yenilgisini aldı.

    Bordo-mavililer bu sezon en fazla puan kaybını evinde yaşadı. Ligde aldığı 7 mağlubiyetin 6'sını evinde alan Trabzonspor, bu maçlarda 18 puan kaybetti. Trabzonspor sahasında 7 maç kazanırken 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bu arada teknik direktör 'nın aldığı 3 mağlubiyetin de iç sahada olması dikkat çekti.

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