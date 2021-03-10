Süper Lig'in 29.haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, sahadan 3-1'lik şok mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında büyük bir kayıp yaşadı. Deplasmanda Avcı yönetiminde 10 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, evinde ise Avcı yönetiminde üçüncü yenilgisini aldı.

Bordo-mavililer bu sezon en fazla puan kaybını evinde yaşadı. Ligde aldığı 7 mağlubiyetin 6'sını evinde alan Trabzonspor, bu maçlarda 18 puan kaybetti. Trabzonspor sahasında 7 maç kazanırken 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın aldığı 3 mağlubiyetin de iç sahada olması dikkat çekti.