Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece! Cüneyt Çakır'ın yönettiği Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı

Penaltı kazanan Sevilla, 69. dakikada Youssef En-Nesyri'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Sevilla, 90+6. dakikada En-Nesyri ile bir gol daha bulmasına rağmen bu skor tur için yeterli olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.