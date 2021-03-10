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Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece! Cüneyt Çakır'ın yönettiği Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşı, iki karşılaşmayla başladı. Porto ile Borussia Dortmund, çeyrek finale adlarını yazdıran takımlar oldu. Çeyrek final vizesi alan Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, turnuva tarihinde 20 gol barajına en az maçta ve en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarını kırdı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği Dortmund - Sevilla maçında yaşananlar ise geceye damga vurdu.

10.03.2021 06:34 - Son Güncelleme: 10.03.2021 06:50
Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece! Cüneyt Çakır'ın yönettiği Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Borussia Dortmund, çeyrek finale adlarını yazdıran takımlar oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşı, iki karşılaşmayla başladı.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada, Almanya ekibi Borussia Dortmund, Signal Iduna Park Stadı'nda İspanya'nın Sevilla takımını konuk etti.

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Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece! Cüneyt Çakır'ın yönettiği Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı

Karşılaşmaya atak başlayan Borussia Dortmund, 35. dakikada yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede Borussia Dortmund'da Haaland, 48. dakikada ağları sarstı. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucu pozisyon öncesinde futbolcuya ceza sahası içinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi ve yerine penaltı kararı verildi. Haaland, penaltıyı kaçırmasına rağmen rakip takımın kalecisi çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle penaltı tekrar edildi. Haaland, 54. dakikada bu penaltıda topu ağlarla buluşturarak, takımını 2-0 öne geçirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece! Cüneyt Çakır'ın yönettiği Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı

Penaltı kazanan Sevilla, 69. dakikada Youssef En-Nesyri'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Sevilla, 90+6. dakikada En-Nesyri ile bir gol daha bulmasına rağmen bu skor tur için yeterli olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece! Cüneyt Çakır'ın yönettiği Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak turnuvada çeyrek finale kalan Almanya temsilcisinde önemli rekorlar yaşandı. Üst üste 34. maçında rakip ağları sarsan Borussia Dortmund, bu alanda kulüp rekorunu geliştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece! Cüneyt Çakır'ın yönettiği Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı

HAALAND BİRÇOK REKORA İMZA ATTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta attığı 10 golle krallık yarışında açık ara zirvede yer alan Haaland, turnuvada 4 maç üst üste en az 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 14. maçında 20. golüne ulaşan 20 yaşındaki oyuncu, turnuva tarihinde 20 gol barajına en az maçta ve en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarının da yeni sahibi oldu.

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