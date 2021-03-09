Süper Lig'de 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta gözler cuma günü oynanacak olan Başakşehir maçına çevrildi. Fenerbahçe derbisi oynanacak olan Başakşehir maçı için Gaziantep maçının ardından, "En önemli maçımız" ifadesini kullanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularını bu mücadeleye özel olarak hazırlıyor.
Takımı ile yaptığı toplantıda, Başakşehir mücadelesini 'final maçı' olarak nitelendiren Yalçın'ın, "Başakşehir'i yendiğimiz takdirde derbide psikolojik üstünlük bize geçecektir. Bu da şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
GOLCÜLER KARTAL'I SIRTLIYOR
Beşiktaş'ta ligde 15 golü bulunan Aboubakar ve 13 gollü Cyle Larin, takımlarının başarısında şu ana kadar büyük rol oynadı. İki oyuncu toplam 28 gole ulaştı.