Takımı ile yaptığı toplantıda, Başakşehir mücadelesini 'final maçı' olarak nitelendiren Yalçın'ın, "Başakşehir'i yendiğimiz takdirde derbide psikolojik üstünlük bize geçecektir. Bu da şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.