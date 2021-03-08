Maç başına 0,57 asist ortalaması tutturan Ghezzal, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 10 ve üzeri asist yapan futbolcular dikkate alındığında zirvede yer alıyor. Tecrübeli futbolcu bu alanda dünyanın en önemli yıldızlarını geride bırakmayı başardı.