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    • 08.03.2021 14:45
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    Beşiktaş sezon başında kiraladı! 'da zirvede

    Beşiktaş’ın sezon başında ’den kiraladığı yaptığı asistlerle takımının zirveye çıkmasında çok büyük bir oynadı. 19 maçta 11 kez arkadaşlarını golle buluşturan Cezayirli kanat oyuncusu ’de asist kralı durumunda.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Beşiktaş kiraladı! Avrupa'da zirvede

    Maç başına 0,57 asist ortalaması tutturan Ghezzal, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 10 ve üzeri asist yapan futbolcular dikkate alındığında zirvede yer alıyor. Tecrübeli futbolcu bu alanda dünyanın en önemli yıldızlarını geride bırakmayı başardı.

    AVRUPA'DA DA ZİRVEDE
    Ghezzal'ın ardından ikinci sırada Frankfurt formasını giyen Filip Kostic yer alıyor. 20 maçta 11 asist yapan Sırp yıldız 0,55 ortalama yakaladı. Bayern Münih'in yıldızı Joshua Kimmich ise 18 maçta 10 asist ve 0,55 ortalama ile 3. sırada bulunuyor.

    KANE'İ BİLE GEÇTİ
    Sıralamada Harry Kane, Jack Grealish, Jadon Sancho, Kingsley Coman ve Kevin de Bruyne gibi isimler Rachid Ghezzal'ın gerisinde kaldı.

        İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 10 ve üzeri asist yapan futbolcuların maç başına ortalamaları:

        FUTBOLCU MAÇ ASİST ORTALAMA
        Rachid Ghezzal 19 11 0,57
        Filip Kostic 20 11 0,55

        Joshua Kimmich 18 10 0,55
        Jack Grealish 22 12 0,54
        Harry Kane 25 13 0,52
            Haberler Spor Beşiktaş sezon başında kiraladı! Rachid Ghezzal Avrupa'da zirvede
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