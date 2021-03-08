Maç başına 0,57 asist ortalaması tutturan Ghezzal, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 10 ve üzeri asist yapan futbolcular dikkate alındığında zirvede yer alıyor. Tecrübeli futbolcu bu alanda dünyanın en önemli yıldızlarını geride bırakmayı başardı.
AVRUPA'DA DA ZİRVEDE
Ghezzal'ın ardından ikinci sırada Frankfurt formasını giyen Filip Kostic yer alıyor. 20 maçta 11 asist yapan Sırp yıldız 0,55 ortalama yakaladı. Bayern Münih'in yıldızı Joshua Kimmich ise 18 maçta 10 asist ve 0,55 ortalama ile 3. sırada bulunuyor.
KANE'İ BİLE GEÇTİ
Sıralamada Harry Kane, Jack Grealish, Jadon Sancho, Kingsley Coman ve Kevin de Bruyne gibi isimler Rachid Ghezzal'ın gerisinde kaldı.