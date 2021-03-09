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    • 09.03.2021 13:45
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    SON DAKİKA: Alman milli takımını bırakıyor mu? Kararını açıkladı!

    Son dakika haberine göre, , ’ün sonrasında milli takım teknik direktörlüğü görevinden ayrılacağını açıkladı.

    AA
    Milli takımı bırakıyor mu? Kararını açıkladı

    Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü 'ün bu yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan () sonra görevini bırakacağı duyuruldu.

    ndan (DFB) yapılan açıklamada, Löw'ün bu yıl gerçekleştirilecek EURO 2020'den sonra görevinden ayrılacağı belirtildi.

    DFB KABUL ETTİ
    Deneyimli teknik direktörün, 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na kadar geçerli olan sözleşme süresinin EURO 2020'nin sonuna çekilmesini istediği, DFB'nin de bu talebi kabul ettiği kaydedildi.

    2004'te Almanya A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Jürgen Klinsmann'ın yardımcısı olarak göreve başlayan 61 yaşındaki Löw, 2006'da Klinsmann'ın yerine milli takımın başına geçti ve yaklaşık 15 yıldır bu görevde bulunuyor.

    Löw, 2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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