Spor kulüpleri, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin için taziye mesajları yayımladı.
GALATASARAY: "CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Öztekin ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE'DEN MESAJ
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan taziye mesajında, "Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." denildi.