Geriye hafızalardan silinmeyen bu kareler kaldı! İşte fotoğraflarla duayen sanatçı Rasim Öztekin...
Türk tiyatrosunun usta ismi, ünlü oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oynadığı film ve dizilerde 7'den 70'e birçok kişinin gönlünde taht kuran Öztekin'in vefat haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Usta oyuncudan geriye hafızalardan silinmeyen fotoğrafları kaldı. İşte fotoğraflarla Rasim Öztekin...
TELEVİZYON OLAN HER EVDE AİLEDEN BİRİYDİ
Rasim Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular Topluluğu'yla profesyonel tiyatro oyunculuğuna adım atan Öztekin, 1980-1992 arasında "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı", "İstanbul'u Satıyorum" başta olmak üzere Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.