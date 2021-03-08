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Geriye hafızalardan silinmeyen bu kareler kaldı! İşte fotoğraflarla duayen sanatçı Rasim Öztekin...

Türk tiyatrosunun usta ismi, ünlü oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oynadığı film ve dizilerde 7'den 70'e birçok kişinin gönlünde taht kuran Öztekin'in vefat haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Usta oyuncudan geriye hafızalardan silinmeyen fotoğrafları kaldı. İşte fotoğraflarla Rasim Öztekin...

08.03.2021 22:35 - Son Güncelleme: 08.03.2021 23:32
Geriye hafızalardan silinmeyen bu kareler kaldı! İşte fotoğraflarla duayen sanatçı Rasim Öztekin...

Usta sanatçı Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Geriye hafızalardan silinmeyen bu kareler kaldı! İşte fotoğraflarla duayen sanatçı Rasim Öztekin...

TELEVİZYON OLAN HER EVDE AİLEDEN BİRİYDİ
Rasim Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Geriye hafızalardan silinmeyen bu kareler kaldı! İşte fotoğraflarla duayen sanatçı Rasim Öztekin...

Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve köşe yazarlığı da yapan sanatçı, 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Geriye hafızalardan silinmeyen bu kareler kaldı! İşte fotoğraflarla duayen sanatçı Rasim Öztekin...

Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan Öztekin, sahnedeki ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi.

Geriye hafızalardan silinmeyen bu kareler kaldı! İşte fotoğraflarla duayen sanatçı Rasim Öztekin...

Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular Topluluğu'yla profesyonel tiyatro oyunculuğuna adım atan Öztekin, 1980-1992 arasında "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı", "İstanbul'u Satıyorum" başta olmak üzere Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.

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