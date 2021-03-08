Kulüpten yapılan açıklamada, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman'ın Almanya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği ve Eintracht Frankfurt ile bugünden geçerli olmak üzere 2025 yılına kadar anlaşmaya vardığı belirtildi.

2021-2022 SEZONUNDAN İTİBAREN FORMA GİYEBİLECEK

Ali Akman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zorunlu karantina süresinin dolmasının ardından yeni takımıyla antrenmanlara başlayacak.