Kulüpten yapılan açıklamada, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman'ın Almanya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği ve Eintracht Frankfurt ile bugünden geçerli olmak üzere 2025 yılına kadar anlaşmaya vardığı belirtildi.
2021-2022 SEZONUNDAN İTİBAREN FORMA GİYEBİLECEK
Ali Akman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zorunlu karantina süresinin dolmasının ardından yeni takımıyla antrenmanlara başlayacak.
Eintracht Frankfurt formasını ise 2021-2022 sezonundan itibaren giyebilecek.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ
Ali Akman, Eintracht Frankfurt ile 1 Şubat'ta transferi konusunda anlaşmış ve gelecek sezondan geçerli olmak üzere sözleşme imzalamıştı. TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a dönmesinin ardından 18 yaşındaki oyuncu, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini 2 Mart'ta feshetmişti.