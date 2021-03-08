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    • 08.03.2021 23:43
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    Bundesliga ekiplerinden , ile sözleşme imzaladı

    1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden , ile bugünden geçerli olmak üzere 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

    Eintracht Frankfurt, Ali Akman ile sözleşme imzaladı

    Kulüpten yapılan açıklamada, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman'ın Almanya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği ve Eintracht Frankfurt ile bugünden geçerli olmak üzere 2025 yılına kadar anlaşmaya vardığı belirtildi.

    2021-2022 SEZONUNDAN İTİBAREN FORMA GİYEBİLECEK
    Ali Akman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zorunlu karantina süresinin dolmasının ardından yeni takımıyla antrenmanlara başlayacak.



    Eintracht Frankfurt formasını ise 2021-2022 sezonundan itibaren giyebilecek.

    SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ
    Ali Akman, Eintracht Frankfurt ile 1 Şubat'ta transferi konusunda anlaşmış ve gelecek sezondan geçerli olmak üzere sözleşme imzalamıştı. TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a dönmesinin ardından 18 yaşındaki oyuncu, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini 2 Mart'ta feshetmişti.

    18 MAÇTA 10 GOL
    Son dönemin başarılı genç yetenekleri arasında gösterilen Ali Akman, bu sezon 18 lig maçında 10 kez ağları sarstı.

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