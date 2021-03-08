UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Constantin Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdiğini duyurdu.

CEZALARI BELLİ OLDU

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Aralık 2020'de Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta yaşananlar nedeniyle Genel Ceza Prensipleri'nin 11. maddesinden yargılanan karşılaşmanın Rumen hakemleri Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovre'nin cezaları belli oldu.