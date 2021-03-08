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    • 08.03.2021 21:10
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    , deplasmanında 3 attı 3 aldı (Konyaspor 0-3 Fenerbahçe MAÇ SONU ÖZET)

    'in 29. haftasında deplasmanda spor'u 3-0 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir 3 puan elde etti. Sarı Lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Szalai, Osayi ve kaydetti. Öte yandan 80. dakikada hava topu mücadelesinde Skubic ile korkutucu şekilde çarpışan oyuna devam edemedi. Yıldız oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Fenerbahçe, Konya deplasmanında 3 attı 3 aldı

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu.

    Heyecan dozu yüksek maçta sarı-lacivertliler, yeni transferleri Attila Szalai ve Osayi Samuel'in golle tanıştığı maçta Konyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Fenerbahçe'nin 3. golü Serdar Aziz'den geldi.



    Kanarya'da sakatlıktan dönen Luiz Gustavo sonradan oyuna dahil olurken, Yunan yıldız Pelkas şanssız bir şekilde sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Bu skorla birlikte Fenerbahçe, puanını 58'e çıkardı.



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        SZALAİ VE SAMUEL'DEN SİFTAH
        Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Attila Szalai ve Bright-Osayi Samuel ilk gollerini attı.

        29. dakikada Gökhan Gönül'ün indirdiği topu ağlara gönderen Attila Szalai takımını 1-0 öne geçirdi ve Fenerbahçe'deki ilk golünü attı.



        32. dakikada ise Pelkas'ın savunma arkasına attığı topa çok iyi hareketlenen Osayi Samuel, düzgün vuruşla topu ağlara yolladı.



        İKİNCİ YARINDAN DAKİKALAR
        62'nci dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışında kaleci Altay müdahale etti.

        63'üncü dakikada Velencia, ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Sehic müdahale etti. Sehic'den dönen topu önünde bulan Pelkas'ın şutu auta çıktı.

        77'nci dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından şutundan kaleci Altay, kornere çeldi.

        80'inci dakikada Skubic ile çarpışması sonucu sakatlanan Pelkas, oyuna devam edemedi. Pelkas'in yerine Samatta oyuna girdi. Pelkas ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        90'nci dakikada sağ kanattan Ferdi'nin kullandığı köşe vuruşunda Sehic, müdahalesinde topu elinden kaçırdı. Altıpas içindeki Serdar'ın boş kaleye şutunda fark 3'e çıktı: 0-3.

        Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



            VALENCIA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
            Mücadelenin 59. dakikasında Enner Valencia sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.



            İLK YARIDAN DAKİKALAR
            3. dakikada Valencia'nın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Valencia'nın penaltı noktasına yakın bir bölgeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

            27. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta top yan filelerde kaldı.

            29. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine pasında Gökhan Gönül, topu Szalai'ye indirdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

            32. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı ikiye çıkardı. Pelkas'ın pasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerinden sıyrılarak topla ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2

            34. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Sekidika'nın altıpas içinden kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi.

            Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



            MAÇTAN NOTLAR
            Fenerbahçe, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

            Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 28. haftasındaki Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde yer alan Tisserand, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Samatta'nın yerine, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Valencia ve Thiam'e ilk 11'de yer verdi.

            Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia ve Thiam ilk 11'i ile çıktı.

            Teknik direktör Erol Bulut, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile devre arası transferlerinden İrfan Can Kahveci'yi yedek kulübesinde bekletmeyi tercih etti. Transferi uzun süre konuşulan İrfan Can, sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalmıştı.

            Öte yandan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

            Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle takımdan ayrı çalışan Caner Erkin de takım kadrosunda bulunmadı.

            Sarı-lacivertli futbolcular, maç öncesi seremoniye çıkarken üzerinde "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

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