Fenerbahçe'de Ozan Tufan çıkmazı: Hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Daha önce de birçok kez kilo problemi ile gündeme gelen Ozan'ın yağ oranın yapılan ölçümlerde normal değerlerin üzerinde çıktığı ve teknik heyetin de yıldız futbolcunun yaşamış olduğu form düşüklüğünü bu duruma bağladığı öğrenildi.