Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.03.2021 12:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2021 13:08
    ABONE OL

    'de çıkmazı: Hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

    'de son haftalarda düşük performansıyla dikkat çeken hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı. Özellikle orta alanın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başaran Ozan Tufan'ın Teknik Direktör 'tan uyarı aldığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe'de Ozan Tufan çıkmazı: Hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

    Fenerbahçe'de son dönemdeki kötü performansı sonrası geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor deplasmanında yedek bırakılan, Mert Hakan Yandaş'ın cezası sebebiyle ise Antalyaspor maçına 11'de başlayan Ozan Tufan'ın teknik direktör Erol Bulut'un gözünden düşmesinin sebebi ortaya çıktı.

    TEKNİK HEYETİN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

    Sezona iyi bir başlangıç yapan ve Fenerbahçe'de orta alanın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başaran Ozan Tufan, son dönemde yaşadığı form düşüklüğü sebebiyle teknik heyetin gözünden düştü.

    Daha önce de birçok kez kilo problemi ile gündeme gelen Ozan'ın yağ oranın yapılan ölçümlerde normal değerlerin üzerinde çıktığı ve teknik heyetin de yıldız futbolcunun yaşamış olduğu form düşüklüğünü bu duruma bağladığı öğrenildi.

        İKİNCİ PLANDA TUTTUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Ozan'ın özel yaşantısına dikkat etmemesinin kilo problemini beraberinde getirdiğini düşünen teknik direktör Erol Bulut'un bu yüzden 25 yaşındaki futbolcuyu şimdilik ikinci planda tuttuğu ortaya çıktı.

        Ozan Tufan, teknik direktör Erol Bulut için şu anda orta alandaki rakipleri Sosa, İrfan Can Kahveci, Gustavo ve Mert Hakan'ın arkasında yer alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Fenerbahçe'de Ozan Tufan çıkmazı: Hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ