Fenerbahçe'de Ozan Tufan çıkmazı: Hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de son dönemdeki kötü performansı sonrası geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor deplasmanında yedek bırakılan, Mert Hakan Yandaş'ın cezası sebebiyle ise Antalyaspor maçına 11'de başlayan Ozan Tufan'ın teknik direktör Erol Bulut'un gözünden düşmesinin sebebi ortaya çıktı.
TEKNİK HEYETİN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ
Sezona iyi bir başlangıç yapan ve Fenerbahçe'de orta alanın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başaran Ozan Tufan, son dönemde yaşadığı form düşüklüğü sebebiyle teknik heyetin gözünden düştü.
Daha önce de birçok kez kilo problemi ile gündeme gelen Ozan'ın yağ oranın yapılan ölçümlerde normal değerlerin üzerinde çıktığı ve teknik heyetin de yıldız futbolcunun yaşamış olduğu form düşüklüğünü bu duruma bağladığı öğrenildi.