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    • 07.03.2021 13:27
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    'de krizi! İstifa iddiaları sonrası manidar paylaşım

    haberine göre 'de tif direktörlük görevini sürdüren 'nun Samandıra'daki eşyalarını toplayarak istifa ettiği iddia edildi. İddialar sonrası TAKVİM'in ulaştığı sarı-lacivertli yönetime yakın bir kaynak "İstifa yok sorun var" bilgisini paylaşırken, Fenerbahçe sosyal medya hesabından da manidar bir paylaşım yapıldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi! İstifa iddiaları sonrası manidar paylaşım

    Fenerbahçe'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Emre Belezoğlu'nun istifa ettiği haberleri dilden dile dolaşırken TAKVİM çok çarpıcı bir gerçeği ulaştı.



    Teknik Direktör Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun bazı konularda fikir ayrılığına düştüğü ikilinin bu nedenle arasının açık olduğu ortaya çıktı.



    Caner Erkin'in kadro dışı kalmasından Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun en son haberinin olduğu Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken sadece Başkan Ali Koç'a bilgi verdiği ortaya çıktı.



        Bu duruma çok kızan Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut'a tepki gösterdiği belirlendi.



        Yönetime çok yakın bir kaynak TAKVİM'e "İstifa yok ancak hoca ile Emre arasında sorun var" dedi.



        Erol Bulut'un oyuncularla iletişim konusunda sıkıntı yaşadığı Emre Belözoğlu'nun bu durumdan rahatsız olduğu ifade edildi. Belözoğlu'nun ayrıca Bulut'un idman programlarından da memnun olmadığı belirlendi.



            Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile Erol Bulut arasında yaşanan bu gerilimi gidermek için yoğun çaba harcadığı bildirildi.

            FENERBAHÇE'DEN MANİDAR PAYLAŞIM
            Emre Belözoğlu'nun istifa haberlerinin ardından Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından manidar bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda Belözoğlu'nun fotoğrafı kullanılırken "Sonuna kadar Fenerbahçe" mesajı da paylaşımda yer aldı.
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