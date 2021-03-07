Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi! İstifa iddiaları sonrası manidar paylaşım

Fenerbahçe'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Emre Belezoğlu'nun istifa ettiği haberleri dilden dile dolaşırken TAKVİM çok çarpıcı bir gerçeği ulaştı.
Teknik Direktör Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun bazı konularda fikir ayrılığına düştüğü ikilinin bu nedenle arasının açık olduğu ortaya çıktı.
Caner Erkin'in kadro dışı kalmasından Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun en son haberinin olduğu Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken sadece Başkan Ali Koç'a bilgi verdiği ortaya çıktı.