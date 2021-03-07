Fenerbahçe'ye 2 süper yıldız! Önce İtalya sonra İngiltere! Emre Belözoğlu düğmeye bastı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalarak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da sezon sonu için çalışmalar başladı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun transfer çalışmalarına start verdiği öğrenilirken, biri İtalya'dan biri İngiltere'den olmak üzere 2 süper yıldız ile temas sağlandığı bildirildi. İşte transfer operasyonunun detayları...
07.03.2021 08:53
- Son Güncelleme: 07.03.2021 08:53
Bu sezona yapmış olduğu transferlerle damga vuran Fenerbahçe'de, istenilen seviyede performans sergileyemeyen bazı isimler hayal kırıklığı yarattı.
Özellikle hücum bölgesinde gerçekleşen Samatta, Cisse, Thiam ve Kemal Ademi hamlelerinden beklenen verimin alınamaması Emre Beözoğlu'nda şok etkisi yarattı.
Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 22 gol kaydeden Cisse, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 20 karşılaşmada 4 gol atabildi. Senegalli forvet bu sezon sadece 5 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.
Emre Belözoğlu'nun, kadroya ciddi uğraşlar sonucu Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Samatta ise çıkmış olduğu tüm kulvardaki 23 mücadelede 5 gol kaydetti.
Kasımpaşa tarafından bonservis alınmadan Fenerbahçe'ye transfer olan Mame Thiam oynadığı 26 maçta 8 gol, 2 asist üreterek yeni sezonda forvet bölgesine yapılan hamleleri içinde en iyi performansı gösteren isim oldu.