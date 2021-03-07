Fenerbahçe'ye 2 süper yıldız! Önce İtalya sonra İngiltere! Emre Belözoğlu düğmeye bastı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalarak zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da sezon sonu için çalışmalar başladı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun transfer çalışmalarına start verdiği öğrenilirken, biri İtalya'dan biri İngiltere'den olmak üzere 2 süper yıldız ile temas sağlandığı bildirildi. İşte transfer operasyonunun detayları...

07.03.2021 08:53 - Son Güncelleme: 07.03.2021 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





