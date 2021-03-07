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    • 07.03.2021 11:33
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    'de şoku! Brendan Rodgers açıkladı

    'de depremi yaşanıyor. Çağlar Söyüncü ile birlikte Leicester City'de forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'in sakatlandığı ve birkaç hafta takımdan uzak kalacağı açıklandı.

    Leicester City'de Cengiz Ünder şoku
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    Premier Lig ekiplerinden 'de şoku yaşanıyor. Brighton'u 2-1 yenen ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıkan Leicester'da teknik direktör Brendan Rodgers, Cengiz Ünder hakkında konuştu.

    Rodgers, Cengiz Ünder'in Cuma günü antrenmanda sakatlık yaşadığını ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

    23 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Leicester formasıyla 19 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretmişti.

    Premier Lig'de istediği süreleri alamayan Cengiz, son 15 maçta 71 dakika forma giymişti.

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