Trabzon Kasımpaşa engelini 2-1'le geçti. 24'te Brecka'dan sıyrılan Djaniny, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 39'da Berat'ın eline çarpan top sonrası hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Yusuf Erdoğan penaltı golüyle skora eşitlik getirdi.
ÜST ÜSTE GOLLERİ KAÇIRDI
61'de Trabzonspor'un kullandığı kornerde altı pas önünde topu önünde bulan Nwakaeme'nin şutu üst direkten döndü. 69'da Djaniny kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu çerçeveyle buluşturumadı.
TOSİC ÇİZGİ ÜZERİNDEN ÇIKARDI
73'te Djaniny'nin şutunda Tosic topu kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Bakasetas düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. Fırtına, İstanbul'da Kasımpaşa'yı yıktı.