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    • Spor
    • 05.03.2021 Gazete
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    'yı 'çilingir' ile yıktı

    'in 28. haftasında deplasmanda 'yı 2-1 mağlup etti. Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri ve kaydederken Kasımpaşa'nın tek golü 'dan (p.) geldi.

    Çilingir ustası

    Trabzon Kasımpaşa engelini 2-1'le geçti. 24'te Brecka'dan sıyrılan Djaniny, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 39'da Berat'ın eline çarpan top sonrası hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Yusuf Erdoğan penaltı golüyle skora eşitlik getirdi.

    ÜST ÜSTE GOLLERİ KAÇIRDI
    61'de Trabzonspor'un kullandığı kornerde altı pas önünde topu önünde bulan Nwakaeme'nin şutu üst direkten döndü. 69'da Djaniny kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu çerçeveyle buluşturumadı.

    TOSİC ÇİZGİ ÜZERİNDEN ÇIKARDI
    73'te Djaniny'nin şutunda Tosic topu kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Bakasetas düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. Fırtına, İstanbul'da Kasımpaşa'yı yıktı.

        YUNAN YILDIZ PAŞA'YI AFFETMİYOR
        Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği 5 resmi maçta 4 gol attı.
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